İstanbul’da otomobil durağa girdi: 1 ölü, 10 yaralı

D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde kaza yapan otomobilin durakta bekleyenlerin arasına girmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

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Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiindeki üst geçidin hemen yanındaki durakta bekleyenlerin arasına kaza yaptığı belirtiler otomobil girdi.

Feci kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada 1 kişi ölürken 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle trafikte de aksama yaşanıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden, Büyükçekmece’de kontrolden çıkan otomobilin İETT durağında bekleyen öğrencilerin arasına daldığı kazayla ilgili açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Bugün saat 16.50 sıralarında Büyükçekmece ilçemiz Kumburgaz Yenimahalle D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak İETT otobüs durağında bekleyen yolculara çarpmıştır.

* Meydana gelen kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. (İHA)

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