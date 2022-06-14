Otomobil üzerinde cinsel ilişkinin cezası belli oldu
Beşiktaş'ta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen çift hakkında karar verildi...
Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi’nde geçen cumartesi saat 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çift, çevredekiler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
KENDİSİNİ UYARANLARA TEPKİ GÖSTERDİ
O sırada çift, kendisini uyaranlara tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla alakalı savcılıkça, “Hayasızca hareketlerde bulunmak” suçundan soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Kimlikleri tespit edilen oyuncu Zeynep S. ile otel işletmecisi Ahmet E. K. polis tarafından gözaltına alındı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarılan çiftin savcılıkça ifadeleri alındı.
CEZALARI BELLİ OLDU
Savcılıkça adli kontrol talebinde bulunulan çift, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikçe, şüpheliler Zeynep S. ve Ahmet E.K. hakkında ev hapsi uygulanması yönünde adli kontrol kararı verildi.