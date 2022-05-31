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Üniversite öğrencileri kazada feci şekilde can verdi

Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencileri Sude Ürer (23) ile Mısra Buse Uğurlu (25) yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 01:03 - 31 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Üniversite öğrencileri kazada feci şekilde can verdi

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Uşak-İzmir karayolu üzerinde bulunan Uşak Üniversitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Uşak Üniversitesi gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sude Ürer ile sanat tarihi 3’üncü sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu, üniversite karşısında bulunan akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptı.

Marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi öğrencisi Ürer ve Uğurlu’ya, H.K. (28) yönetimindeki otomobil çarptı.

İki genç kız metrelerce sürüklenirken, kazadan sonra H.K.’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan TIR’lara çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde üniversite öğrencilerinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sude Ürer

Yaralanan sürücü H.K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (DHA)

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