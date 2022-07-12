Scooter kullanan 23 yaşındaki dansçıya otomobil çarptı

İstanbul'da elektrikli scooter kullanan 23 yaşındaki dansçı Dilara Gül, otomobil çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

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Kaza saat 00.10 sıralarında Şişli’de Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan H.A., elektrikli scooter kullanan Dilara Gül’e çarptı.

Gül, çarpmanın şiddetiyle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dansçı olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Dilara Gül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü H.A. ise gözaltına alındı. H.A.’nın, “taksirle öldürme” suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

“DURUMU ÇOK AĞIRDI”

Kazayı gören bir esnaf, “Bir ses duydum. Kaza olduğunu anladım. Bayağı hızlı vurmuştu. Kadın yerde yatıyordu. Ağzından burnundan kan geliyordu. Durumu çok ağırdı. Hiçbir yerini oynatamıyordu. Ambulans ve polis çağırdılar” dedi.

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