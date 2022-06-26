Özcan Köknel yaşamını yitirdi
Psikiyatri camiasının duayenlerinden 93 yaşındaki psikiyatrist yazar Prof. Dr. Özcan Köknel yaşamını yitirdi.
Köknel’in ölüm haberini, üyesi olduğu Türkiye Psikiyatri Derneği duyurdu.
Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Değerli hocamız, derneğimizin 1996-1998 yılları arasında Merkez Yönetim Kurulu başkanlığını yürüten Prof. Dr. Özcan Köknel'in 25 Haziran'da vefat ettiğini öğrendik. Çok üzgünüz. Ailesine, sevenlerine ve tüm psikiyatri camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.