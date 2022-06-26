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Özcan Köknel yaşamını yitirdi

Psikiyatri camiasının duayenlerinden 93 yaşındaki psikiyatrist yazar Prof. Dr. Özcan Köknel yaşamını yitirdi.

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Özcan Köknel yaşamını yitirdi

Köknel’in ölüm haberini, üyesi olduğu Türkiye Psikiyatri Derneği duyurdu.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Değerli hocamız, derneğimizin 1996-1998 yılları arasında Merkez Yönetim Kurulu başkanlığını yürüten Prof. Dr. Özcan Köknel'in 25 Haziran'da vefat ettiğini öğrendik. Çok üzgünüz. Ailesine, sevenlerine ve tüm psikiyatri camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

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