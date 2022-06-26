Özdağ: Türkiye-Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gideceğini belirterek, "Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz" diye konuştu.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 1’inci Olağan Adana İl Kongresine katılmak ve il binasının açılışını yapmak üzere kente geldi.

Partililer tarafından araç konvoyuyla karşılanan Özdağ, ilk olarak Sefa Özler Caddesindeki esnafı ziyaret ettikten sonra kongrenin yapılacağı salona geldi.

Burada konuşan Özdağ, Zafer Partisinin korkunç bir hızla büyüdüğünü belirterek, “Zafer Partisi önüne çıkan tüm engelleri tek tek devirerek ilerlemeye devam ediyor. Tüm Türkiye’ye zafer geliyor, siyasette dengeler yeniden kuruluyor. Zafer Partisi, milletin iradesini; Türk siyasetinde kararlı bir şekilde taşıyor” dedi.

“SINIRA İLK MAYINI YERLEŞTİRECEĞİZ”

Partisinin sığınmacılarla ilgili politikasına değinen Özdağ, “Türk milleti, Haziran 2023’te Artık istemiyoruz, bunlar gitsin der ve Zafer Partisi’ni desteklerse; hazırladığımız Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile herkesi bir yıl içerisinde ülkesine göndereceğiz. Yeni mültecilerin gelmesini engellemek için ise sınırda çok kapsamlı bir savunma tedbiri geliştiriyoruz. Türkiye sınırındaki mayınların sökülmesiyle sonuçlanan Ottawa Antlaşması’ndan çekileceğiz. Yarın Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gidiyorum. Reyhanlı’da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz. Buradan tüm dünyaya duyuruyorum” diye konuştu. (DHA)

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