Özdağ: ‘Yerli ve milli escobar’ pankartını kim üzerine alındı?

Zafer Partisi Fatih İlçe Başkanlığı'nın astığı 'Yerli ve milli Escobar' pankartı indirildi. İlçe başkanı gözaltına alındı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kim üzerine alındı acaba?" dedi.

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İstanbul Fatih’te, cadde üzerinde yer alan iki bina arasına “Yerli ve milli Escobar” ifadelerinin yer aldığı bir pankart asıldı. Zafer Partisi Fatih İlçe Başkanlığı tarafından asıldığı belirtilen pankarta gece saatlerinde polis müdahale etti.

Polisin müdahalesine Zafer Partisi üyeleri engel olmaya çalıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “Kim üzerine alındı acaba?” diye sordu.

“KİM ÜZERİNE ALINDI ACABA?”

İlçe başkanlarının gözaltına alındığını açıklayan Özdağ şu ifadeleri kullandı: “Zafer Partisi Fatih ilçe başkanlığı tarafından asılan bu pankartı indirmek için bütün polis teşkilatı gece seferber oldu. İlçe başkanımız gözaltına alındı. Kim üzerine alındı acaba?”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında ilk tartışma aylar önce başlamıştı. Ümit Özdağ’ı, katıldığı bir TV programında ‘Operasyon çocuğu’ olarak adlandıran Süleyman Soylu, “Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam.” ifadelerini kullanmıştı.

Yayının ardından Özdağ ise, “Süleyman, ben yarın saat 11.00’de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek.” ifadeleri sonrasında bakanlığa yürümüştü.

TELEFONDA KÜFÜRLEŞTİLER

İkili arasındaki tartışma önceki gün yeniden alevlendi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ümit Özdağ, Süleyman Soylu ile telefonda küfürleştiklerini açıklamıştı.

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