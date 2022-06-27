Özel’den Soylu’ya çok sert yanıt: Senden beter olalım

CHP'li Özel, kendisine 1 milyon liralık tazminat davası açan İçişleri Bakanı Soylu'ya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yalancılıktan kalpleri kararmış olanların dahi ateşini söndürür” diyerek Marmaris yangınına müdahale eden bir uçağın fotoğrafını paylaşmıştı. Özel ise Soylu'ya şu ifadelerle yanıt vermişti:

“Yok be Süleyman. Senin gibi bir yalancının ateşini ne nehirler, ne denizler, ne de okyanuslar söndürür. Sen sen ol yalan bitmeden yine doğru konuşma e mi sakın şaşırtma bizi! Geçen sene uçağa gerek yok helikopterlerimiz yeterli diyenle aynı kabinedeydin sen. SAHTEKAR SÜLÜ”

1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Bu polemik üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kızılca, Özel hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Bugün bir açıklama yapan Özgür Özel, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Milletvekillerine “şerefsiz”, Genel Başkanımıza “yalancı” diyen Suçişleri Bakanı kendisine cevaben “yalancı” ve “sahtekar” dediğim için 1 milyon TL'lik tazminat davası açmış. Bizleri susturacağını zannediyor. Hakettiğinden bir kelime eksiğini söylersek senden beter olalım!”

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