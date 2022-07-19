Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bodrum’da 14 parseli satışa çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Muğla ili, Bodrum ilçesi, Ortakent Mahallesinde yer alan 14 adet parselin toplamı 439.803,80 m² yüzölçümlü taşınmaz, bir bütün halinde 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilir. X

İhale için son teklif verme tarihi 19 Eylül 2022’dir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…