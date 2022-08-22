Özelleştirme İdaresi, parsel parsel satışta hız kesmiyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara, Edirne, Aydın ve Muğla’da aralarında denize sıfır taşınmazların bulunduğu toplam 18 parseli daha satışa çıkardı.

Latif SANSÜR

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın sattığı, satışa çıkardığı binlerce taşınmaza 4 ildeki 18 parsel daha eklendi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, Ankara'da 5 parsel bir bütün halinde, Edirne'de 1, Aydın Didim'de 3 ayrı parsel, Muğla Datça’da 8 parsel bir bütün halinde ve Marmaris'te 1 parsel satışa çıkarıldı

ÇOK DEĞERLİ ARAZİLER

Pazarlık usulü ile satışa çıkarılan Didim, Datça ve Marmaris'teki arazilere paha biçilemiyor. Marmaris'te Atatürk Caddesi üzerinde, İçmeler yönünde belediyeye 500 metre uzaklıktaki 2575 metrekare parsel için 25 milyon geçici teminat belirlendi. Bir bütün halinde satışa sunulan Datça İskele Mahallesi Mandalya-Ilıca bölgesindeki parseller ise “Kentsel yerleşik alan”da yer alıyor.

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