Özelleştirmeye karşı çıkan madencilerin yürüyüşüne jandarma engelli

Manisa’nın Soma ilçesindeki Eynez maden ocağının özelleştirmesine karşı çıkan maden işçilerinin Ankara’ya başlattığı yürüyüşü jandarma engelledi. Kırkağaç ilçesindeki Çamlık mesire alanında jandarma tarafından bekletilen madenciler, “Kömür Vatandır, Vatan Satılamaz” sloganları attı.

İlker KILIÇASLAN

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Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) ait Manisa'nın Soma ilçesindeki Ege Linyit İşletmeleri (ELİ) bünyesinde linyit kömür üretimi yapan Eynez maden ocağının bir bölümünün ihalesiz olarak Yeni Anadolu Madencilik şirketine devredilmesine karşı madenciler geçtiğimiz günlerde eylem başlattı.

25 milyon ton kömür rezervine sahip olan Eynez ocağının özelleştirilmesine tepki gösteren Somalı madenciler, özelleştirme konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TKİ ile yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuç alamayınca Ankara'ya doğru yürüyüşe başladı.

VALİLİK İZİN VERMEDİ, JANDARMA YÜRÜYÜŞÜ ENGELLEDİ

Özelleştirmeye karşı 100 madenci seslerini duyurabilmek için Soma ilçesinden yürüyüşe başladı. Kırkağaç ilçesindeki Çamlık mesire alanının önüne kadar “Kömür Vatandır, Vatan Satılamaz” sloganları eşliğinde gelen Somalı madencilerin yürüyüşü jandarma engelline takıldı. Jandarma Manisa Valiliği kararıyla madencilerin yürüyüşüne izin vermedi.

Yürüyüşleri engellenen madenciler Mesire alanında beklemeye başlarken, jandarma ise TOMA'lar ile birlikte alan çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

“KIŞIN RAHAT ISINMAK İSTİYORSANIZ BİZE SAHİP ÇIKIN”

Maden işçileri ile birlikte yürüyüşte yer alan Türkiye Maden İş Sendikası Soma Şube Başkanı Şevket Şahin, özelleştirme karşıtı mücadelelerine devam edeceklerini ifade ederek, madencilere sahip çıkılması çağrısında bulundu. Şube Başkanı Şevket Şahin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Soma'ya gelmeden, kömür çıkarmanın ne demek olduğunu bilmeden, sahamızı görmeden oturduğunuz yerden ‘Yetişemiyoruz, çıkaramıyoruz' diyorsunuz. Bunu diyen bir bakanımız var. Sayın bakana sesleniyoruz, gelin Soma'ya bizim çalışma şartlarımızı, sahamızı görün. Vereceksen ver özel sektöre karşı değiliz ama bizim sahamızda değil. Başka bakir sahayı versin.

Ama olmaz, neden? Çünkü biz 17 sene alt yapısını yaptık. Bunu devlet yemesin, 3-5 şirkete peşkeş çekilsin diyorlar. Biz buna karşıyız. Kışın rahat rahat ısınmak istiyorsanız sahip çıkın. Bu kamu madeni giderse milli eğitime de milli savunmaya da kömür veremeyeceğiz. Bizden aldığının 3 katını özel sektörden alacak. Mücadelemiz sadece Eynez'e sahip çıkmak değil, biz Soma'ya sahip çıkıyoruz. 17 yıldır ürettiğimiz sahaya sahip çıkarken emeğe sahip çıkıyoruz.”

Şube Başkanı Şahin son olarak, Ankara gidişlerine müsaade edilene kadar Kırkağaç ilçesindeki Çamlık Mesire alanında madencilerin beklemeye devam edeceğini ve eylemlerini sürdüreceğini dile getirdi.

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