Özgecan Aslan davasında hukuki süreç tamamlandı: 3’üncü sanık cinsel saldırıdan ceza aldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te evine gitmek üzere bindiği dolmuş sürücüsü Suphi Altundöken tarafından kaçırılıp, cinsel saldırı sonrası ağır yaralıyken bileklerini keserek cansız bedeni yakılan Özgecan Arslan davasında hukuki süreç tamamlandı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te hunharca katledildikten sonra ülke genelinde infial yaratan üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, davasındaki hukuki süreç tamamlandı.

Katil Suphi Aldundöken ile kendisine yardımcı olan babası Necmettin Altundöken ve Fatih Gökçe, yapılan yargılamada tek celsede ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ayrıca cinsel istismardan 24 yıl hapis cezası verilen Fatih Gökçe hakkındaki kararı da onayarak hukuki süreci tamamlamış oldu.

TEK CELSEDE 3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

2015 yılının şubat ayında meydana gelen olayda, Suphi Altundöken, evine gitmek üzere Tarsus'tan dolmuşuna binen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı kaçırmış, cinsel saldırıda bulunmuş, ağır yaralıyken bileklerini kesmiş ve cansız bedenini de yakmıştı.

Ülke genelinde büyük infial yaratan ve aylarca protesto eylemlerine sahne olan cinayet sırasında oğlu Suphi Altundöken'e yardım eden Necmettin Altundiken ile Suphi'nin arkadaşı Fatih Gökçe de Tarsus 1.nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tek celsede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

CİNSEL SALDIRISI DURUŞMA SIRASINDA AÇIĞA ÇIKTI

Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ve Türkiye'nin her yerinden gelen yüzlerce avukatın da katıldığı duruşmada Suphi Altundöken, arkadaşı Fatih Gökçe'nin, dolmuşta yaralı ve baygın halde yatan Özgecan Aslan'a cinsel saldırıda bulunduğunu beyan etmişti.

Mahkeme, bu beyanı ve Fatih Gökçe'nin telefonunda olay günü tespit edilen cinsel içerikli mesajları, porno görüntü ve fotoğrafları, cinsel saldırının olduğuna dair delil olarak saymış ve Fatih Gökçe'ye, nitelikli cinsel saldırı suçundan ayrıca 24 yıl ağır hapis cezası vermişti.

Özgecan Aslan'ın, Suphi Altundöken ile işbirliği yaparak katletmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşen Fatih Gökçe, nitelikli cinsel saldırı suçundan da 24 yıl ceza almış ancak Yargıtay bu cezayı bozmuştu. Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Gökçe'nin nitelikli cinsel saldırı suçundan da ceza alması kararında ısrar edince son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyledi.

YARGITAY 1. DAİRE “DELİL YOK” DİYEREK BOZMUŞTU

Sanık avukatlarının, “Suphi Altundöken'in ifadesi dışında hiçbir kanıt yok” diyerek temyize gitmesi üzerine Yargıtay 1.Ceza Dairesi, cesedin yanmış olması nedeniyle cinsel saldırıya dair delil olmadığı gerekçesiyle Fatih Gökçe hakkında verilen 24 yıl hapis cezası kararını bozmuştu.

Ancak Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Gökçe'nin nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediği görüşünde direnmiş ve 2017 yılındaki duruşmada ise bu kez Gökçe'ye 22 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

SUÇA İŞTİRAK ETMEDİYSE DELİLLERİ NİYE KARARTMAK İSTEDİ?

Yerel mahkemenin kararında ısrar etmesi üzerine dosya Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu'na gitti. Genel kurul, Fatih Gökçe'nin, Özgecan Aslan'ın yaralı ve baygın halde dolmuşta yattığı sırada cinsel saldırıyı yaptığına dair beyan dışında delil olmasa da, Fatih Gökçe'nin olay günü sergilediği bazı davranışların hayatın olağan akışına uygun olmadığına dikkat çekti.

Kurul kararında, Özgecan Aslan'ı darp ve bıçak ile yaralayan Suphi Altundöken'e “Kızın ellerini kes” önerisinde bulunan Fatih Gökçe'nin cesedin taşınması, mazot bulunması, yakılması olaylarına katıldığı, delillerin karartılması için özel çaba sarf ettiği belirtildi.

“MAHKEMENİN KARARI AKLA, MANTIĞA, BİLİME UYGUN”

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Genel hayat deneyimlerine göre suça iştirak etmeyen sanığın, delillerin gizlenmesi için özel gayret sarf etme ve maktulenin eziyet çektirilerek öldürülmesinde öncü rol üstlenmeyeceği gibi, sanıkları yargılayan ve delillerle yüzleşen İlk derece mahkemesinde oluşan vicdani kanaatin akıl, mantık ve bilimsel kurallara aykırılığı da ortaya konulamadığından maktulün bedeninden nitelikli cinsel saldırıyı kanıtlayacak bir biyolojik bulguya rastlanmadığından bahisle sanığın beraatine karar verilmesi gerekçesiyle yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesinin isabet olmadığı, yerel mahkemece sanık Fatih Gökce'nin nitelikli cinsel saldırı suçundan mahkûmiyetine ilişkin direnme gerekçesinin isabetli olduğu kabul edilmelidir. Bu itibarla yerel mahkemenin usul ve yasaya uygun bulunan hükmünün onanmasına karar verilmelidir.”

Bu karara Fatih Gökçe'nin nitelikli cinsel saldırı suçundan da 22 yıl 6 ay hapis cezası alması kesinleşmiş oldu.

AVUKAT SEVİM KÜÇÜK: “HUZURLU UYU ÖZGECAN”

Bu kararla birlikte Özgecan Aslan cinayeti davasında tüm hukuksal süreç tamamlanmış oldu. Dava sürecinin en başından beri hukuksal mücadeleye katılan Mersin Barosu avukatlarından Sevim Küçük, “Özgecan davasında katil Fatih Gökçe hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan verilen ceza da kesinleşti. Dava bitti. Huzurlu uyu Özgecan” dedi.

CEZAEVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Mersin’de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın 11 Şubat 2015’te öldürülmesiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken, 12 Nisan 2016’da Gültekin Alan’ın silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Ahmet Suphi Altındöken hayatını kaybetmiş, babası ise yaralanmıştı.

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