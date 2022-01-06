Özgür Özel: Türkiye tahammülde Kenan Evren’in bile gerisine düştü

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yarın hakim karşısına çıkacak olan tutuklu Boğaziçi öğrencileri Ersin Berke Gök ve Caner Özen’i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel, “Türkiye, rektör seçiminde ve protestoya tahammülde Kenan Evren’in bile gerisine düştü" dedi.

Başak KAYA

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Tutuklu Boğaziçi öğrencileri Ersin Berke Gök ve Caner Özen, yarın hakim karşısına çıkacak. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gök ve Özen'i Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Görüşmede tarih bölümü öğrencisi Caner Özen “Metris Cezaevi’nde uzun süre tek başıma kaldım. Orada başlayan alerjik kaşıntı hali geçmedi. Buradaki en büyük sıkıntı, derslerimizin aksaması. Arkadaşlardan notlar istiyoruz, avukatlarımız aracılığıyla geliyor ancak gecikiyor. Ders notları sanki örgütsel dokümanmış gibi inceleniyor. 15 gün sonra veriliyor. Tahliyem çıkmazsa kaydımı donduracağım” dedi ve şunları söyledi:

‘'Benim suçum, önce okulumuzun geleneklerine uygun olmayan bir rektöre direnmek, ardından onun yerine gelen rektöre yine direnmek. Rektör Naci İnci'nin yanında yürüyüp bu görevi niye kabul ettiğini sordum. Güvenlik görevlileri saldırdı. Kamu görevlisine mukavemetle, Naci İnci'yi hürriyetinden mahkum bırakmakla ve kara taşıtını ulaşımdan alıkoymakla suçlanıyorum. Bizim yaptığımız protestoydu. Güvenlikçiler gelip saldırmasaydı, patırtı gürültü olmayacaktı''

“ARABADAKİ HASAR 740 TL”

Fizik bölümü öğrencisi Ersin Berke Gök de ‘' Bu sene mezun olacağım, 6 dersim kaldı. Boğaziçi'ne girmek çocukluk hayalimdi. Mezun olduktan sonra teorik fizikte akademisyen olarak çalışmak istiyorum. Yeni rektör fizik bölümünün hocası. Ona bu görevi nasıl kabul ettiğini sorduk, arbede yaşanınca bu arbede sırasında arabanın üzerine çıktım. Arabadaki toplam hasar 740 lira'' diyerek şunları söyledi:

‘'Güvenlikçilerin saldırması üzerine arabanın üzerine çıkmamı, büyük tehlike olarak lanse ettiler, adeta beni terörist yerine koydular. Ben veganım, bir hayvanın tüyüne bile kıyamam, insana mı zarar vereceğim. Yarın eğer serbest kalmazsam, ömrümden bir yıl çalınacak, serbest kalırsam mezun olacağım. Bizi SEGBİS'le bağlayacaklar, bundan endişeliyim. Yüzümüzü görseler, bizim kötü insanlar olmadığımızı, okulumuzun özerkliği dışında bir derdimiz olmadığını, anlatılan gibi insanlar olmadığımızı görürlerdi. Boğaziçi'ne dost olan, özerk üniversite isteyen, özgür eğitim isteyen herkesi duruşmaya çağırıyoruz. Önceki protestolarda tutuklanan Doğu Demirtaş, Almanya'dan kabul aldı, gidiyor. Doğu'yu Türkiye kaybediyor, Almanya kazanıyor. Burada maalesef bir gelecek sunamıyorlar.''

“HERKESİ DURUŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

CHP'li Özel ise ‘'Suçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki protestolarda da öğrencileri terör örgütü üyeliğiyle suçladı. İddianameye Soylu'nun iddiaları girmedi. Berke ve Caner'in iddianamesinde de terör suçlaması yok. AKP ülkenin en parlak öğrencilerini bilimden, akademiden ve bu ülkeden uzaklaştırmaya çalışıyor. Demokratik protesto hakkına, ülkenin gençlerinin seslerini çıkarabilme hakkına ve özerk üniversite mücadelesine herkesin sahip çıkması gerekiyor. Herkesi duruşmaya çağırıyoruz'' dedi.