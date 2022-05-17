Özgür Özel’den Bakan Soylu’ya: 80 yaşındaki Hanife Yıldız’ı yaka paça gözaltına aldırtacak kadar acizsin

Yaşlı kadının Çağlayan Adliyesi önündeki eylemde yaka paça gözaltına alınmasına sert tepki göstererek, İçişleri Bakanı Soylu'ya seslenen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "80 yaşındaki Hanife Yıldız'ı yaka paça gözaltına aldırtacak kadar acizsin! Çünkü gölgenden korkuyorsun dizlerin tir tir titriyor. Bu yaşattığın zulmü unutmayacağız" dedi.

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Cumartesi Anneleri'nin İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde düzenlediği eyleme polis tarafından müdahale edilmiş, eyleme katılan Hanife Yıldız isimli yaşlı kadının yaka paça gözaltına alındığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı. Yaşlı kadının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya “Süslü Sülo” dediği gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

CHP’Lİ ÖZEL’DEN SOYLU’YA: ACİZSİN

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşanan olay üzerine İçişleri Bakanı Soylu'ya seslenerek sert açıklamada bulundu. CHP'li Özel, şu ifadeleri paylaştı:

* “Ey Süleyman Soylu; Güç, yetki sende, suç örgütleri bile emrine amade. Ama ‘Süslü Sülo’ dediği için 80 yaşındaki Hanife Yıldız’ı yaka paça gözaltına aldırtacak kadar acizsin!

* Çünkü gölgenden korkuyorsun dizlerin tir tir titriyor. Bu yaşattığın zulmü unutmayacağız. And olsun!”

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