Özgür Özel’den Erdoğan’a: Cesaretin varsa Kemal Bey’in karşısına çık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam katıldığı yayında cevapları prompterden okuduğunu ifade ederek "Cesaretin varsa Kemal Bey’in karşısına çıkacaksın. Kanalı, gazetecileri sen belirle. Sen sorularını yine hazırlat, biz gazetecilerin sorduğu sorulara yanıt vereceğiz" diye konuştu.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı yaparak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“UTANMADAN, SIKILMADAN ‘CHP'NİN GAZETECİSİ' DİYE YAZIYORLAR”

Özel, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

* “Birincisi şu; dün değindik ama artık bunun net olarak ortaya konması gerekiyor. CHP'nin bundan 11 yıl önce çalışmalarını yaptığı ve bundan 10 yıl önce kamuoyuyla paylaştığı raporda bir isim geçiyor. O isim üzerinden saldırıyı yapan terörist olarak ‘CHP'nin raporunda var' diyorlar. Bunu çok net olarak söyleyelim; o isim rapor hazırlanırken içeride.

* Ama daha sonra AKP'nin 4'üncü yargı paketi ile yani Abdullah Öcalan ile görüştükleri, müzakereleri sonucunda verilen kararla cezaevlerinin boşaldığı 4'üncü yargı paket ile salıverilmiş. Ve o salıverilmeden 4 ay sonra raporumuz yayınlanmış. Şimdi bize raporda adı olan kişinin bu saldırıyı gerçekleştirdiğini söylüyorlar. Ve utanmadan, sıkılmadan CHP'nin gazetecisi diye yazıyorlar. Bunu kesin bir şekilde reddettik, lanetledik.

“CHP'YE SALDIRANLAR TEK ARGÜMAN OLARAK BUNU KOYANLAR NE DİYECEKLER BİR ONA BAKACAĞIZ”

* Şimdi bir başka tartışma var basında. Bizim açımızdan fark etmez. O gün gazeteci olarak içeride olduğunu söyleyen ki kendi beyanlarını rapora taşımışız. Ama arkasında durmamışız, sahip çıkmamışız. Şimdi iddia o ki ilk günden beri var. Biz emniyetten açıklama bekliyoruz, beklemeye de devam edeceğiz. Biz İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesi bazen Süleyman Soylu'nun kendi sayfası gibi kullanılsa da İçişleri Bakanlığı'nı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü önemseriz.

* İlk günden beri bize gelen bilgi, aslında saldırgan o değil, parmak izi tutmadı, bir başkası saldırgan. Ama biz buna hiç sığınmadık. Raporda adı geçiyorsa sonradan Süleyman Soylu'nun ifadesi şu; 2013 yılında PKK'ya katıldı diyor. Rapor yazılırken değil, sonrasında. Teröristse, terör örgütü mensubuysa fark etmez. Saldırıyı yapan oymuş, değilmiş… Bizim meselemiz CHP'nin terör ile arasına koyduğu mesafe ve terörü kınamaktır.

* Ama bütün her şeyi CHP'li terörist, CHP'nin gazetecisine oturtanlar dün Mersin'den gelen bütün bilgiler, saldırganın o olmadığı noktasındaydı, artık bir açıklama yapmak durumundalar. Saldırgan o çıksa da çıkmasa da pozisyonumuz değişmez. O günden bugüne bir isim ve bir resim ve burada yer alan bir ifade üzerinden CHP'ye saldıranlar tek argüman olarak bunu koyanlar ne diyecekler bir ona bakacağız.”

“CESARETİN VARSA KEMAL BEY'İN KARŞISINA ÇIKACAKSIN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam katıldığı yayını hatırlatan Özel, Erdoğan'ın cevapları prompterden okuduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

* “Cumhurbaşkanlığı yetkilisi yalanlasın, prompter yoktu diye. Öyle bir döneme gelmişiz. 20 yıllık iktidarın sonunda gazetecilerin karşısına soruları almadan çıkamayan birisi yönetiyor ülkeyi. Soruların cevaplarını ekrandan okuyor. Düşünün ki kendisini hiç rahatsız etmeyecek sorular olduğu halde soruları önden alıp cevapları ekrana yazdıran birisi yönetiyor ülkeyi. Yıl 2022. Basın özgürlüğü, gazetecilerin oradaki pozisyonu… Hiç girmiyorum…

* Cesaretin varsa Kemal Bey'in karşısına çıkacaksın. Kanalı, gazetecileri sen belirle. Sen sorularını yine hazırlat, biz gazetecilerin sorduğu sorulara yanıt vereceğiz. Ama sen acaba Kemal Bey'in soracağı sorulara yanıt verebilecek misin? Yok. Orada tutulurlar. Dut yemiş bülbüle dönerler. Hodri meydan, yaptığı icraata güvenen, yaptığı rezillikleri savunabileceğine ve milleti ikna edebileceğine inanan hodri meydan çıksın karşımıza.”

“NEDİM ŞENER, ‘FETULLAH GÜLEN İLE SORUNUM YOK' DEDİN Mİ, DEMEDİN Mİ?”

CHP’li Özgür Özel, Tutuklu Gazeteciler Raporu kapsamında kendisi ile görüşülmediğini iddia eden Nedim Şener’e de yanıt vererek şunları belirtti:

* “Nedim Şener, sen o gün çıkıp da ‘Ya ben Hrant dosyası üzerine çalıştım, bir şey yazdım ama benim cemaatle, Fetullah Gülen ile bir sorunum yok. Özellikle yurt dışındaki eğitim çalışmalarını önemsiyorum, hatta kendi çocuğumu bile okullarına verebilirim, yaz bunu' dedin mi, demedin mi? Dedin. Ben bütün kutsalların, değerlerin üzerine bunu söylerim, cesaretin varsa sen de söyle.

* Cesaretin varsa ben dilekçeyi imzalamaya hazırım, imzalayalım, görüş odasındaki 9 Ağustos 2011'deki kamera kayıtları açıklansın. Çık imzayı ver. Orada ‘Benim Fetullah Gülen cemaati ile bir derdim yok, çocuğumu bile okullarına verebilirim' diye selektörü yap, ondan sonra çıkıp da ben yazmadım onu çıkınca utanmayasın diye, senin bu utanmazlık halini çoktan kabullenmiş olduğunu öngöremedim.

* Sen çıktın ve gittin celladına âşık oldun, yanaştın, şimdi celladının giyotini, her akşam eskiden aynı fikirde olduğun birilerini doğruyorsun kardeşim. Helal olsun sana. Sana bu yakışır. Bize de seni bu kadar bile ağzımıza almak yakışmaz da sen arandın.”

“ÜLKENİN EN ÖNEMLİ MİLLİ GÜVENLİK SORUNU ERDOĞAN'IN VE AİLESİNİN KİŞİSEL DÜNYADAKİ MAL VARLIĞI SORUNUDUR”

Özel, sözlerini şöyle sonlandırdı:

* “Günün gündemi Milli Güvenlik Kurulu, utanmadan, sıkılmadan ‘CHP milli güvenlik sorunuymuş.' Bak. Söylersen işitirsin. Bu ülkenin en önemli milli güvenlik sorunu Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ailesinin kişisel dünyadaki mal varlığı sorunudur. Gerekçemiz de şudur; Rusya ile takışırken Putin, IŞİD petrolleri konusunda Birleşmiş Milletler'de sunum yapacağım dedi Putin'e özür mektubu yolladın sen. Ne zaman Trump, senin mal varlığını araştıracağım dedi, sus pus oldun, Trump ile ahbap oldun.

* O gün mal varlığını araştırmayan namettir, namussuzdur, hodri meydan diyebilseydin bugün Türkiye bu durumlarda olmazdı. Onu demedin, çünkü diyemiyorsun. Bir milli güvenlik sorunu varsa o Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel ölçekteki Türkiye'nin hak ve menfaatlerini savunma noktasında karşısına dayatılan ve cevap veremediği sorular; IŞİD petrolünü taşıtan tankerlerin uydu görüntüleri ve o gün ambargoyu delmenin Türkiye'ye ağır maliyetleridir.”

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