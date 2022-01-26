Özgür Özel’den Erdoğan’a sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Gündemi belirleme konusunda güzel ivme yakaladık” sözlerini eleştirerek, “Erdoğan, Sezen Aksu ve Sedef Kabaş’a bilinçli bir linç kampanyası başlatıldığını itiraf etmiştir. Ülkenin gerçeklerini perdelemek için bu tür linç kampanyalarından medet ummak bir acizlik göstergesidir ve gelecek açısından kaygı vericidir” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, “Gündemi belirleme konusunda güzel ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim” şeklindeki sözlerini değerlendirdi.

Özel, “Tayyip Erdoğan, gündemi belirleme konusunda ivme yakaladıklarından bahsediyor. Son hafta iktidar partisinin belirlediği gündemleri biliyoruz. Önce, 5 yıl önce yazılmış bir şarkı sözünden Sezen Aksu'yu hedef tahtasına oturttular. Bu da yetmedi, Tayyip Erdoğan, camide Sezen Aksu'nun ‘dilini koparmaktan' bahsetti” ifadesini kullandı.

“ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞINI GİZLEMEK İÇİN LİNÇ BAŞLATIYOR”

Erdoğan’ın gündemi değiştirme çabası içinde olduğunu aktaran Özel, şunları kaydetti:

*Bir şarkı sözünün üzerinden koparılan fırtına yetmedi. Bir televizyon programında yaptığı konuşma nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş, cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklandı.

*Tayyip Erdoğan bu sözleriyle gündemi değiştirerek yurttaşlarımızın gerçek sorunlarını konuşmaktan kaçtığını açık etmiştir.

*Gerçek enflasyonun yüzde 90'lara ulaştığı bir dönemde, Adalet ve Kalkınma Partisi kurmayları enflasyon rakamlarını gizlemek, hayat pahalılığını gizlemek için farklı konu başlıkları açarak, linç kampanyaları başlatma yarışına girmişlerdir.

*Son olarak İstanbul'da aşırı kar yağışı nedeniyle iktidarın kontrolündeki havalimanlarında ve karayollarında yaşanan sorunları gizlemek için iktidar partisi trolleriyle ve güdümündeki medya aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni suçlama yarışına girmiştir.

“AÇLIĞI, YOKSULLUĞU, ÇARESİZLİĞİ KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

* Tayyip Erdoğan, elektriğe ve doğalgaza yapılan fahiş zamların konuşulmasını engellemek, akaryakıt zamlarını konuşmamak, vatandaşı fatura ödeyemeyecek hale getiren ekonomik krizin üzerini örtmek, İran'dan kaynaklı doğalgaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerinin kapanmasına neden olan yönetim sorununu unutturmak için Sezen Aksu ve Sedef Kabaş'a bilinçli bir linç kampanyası başlatıldığını itiraf etmiştir.

* Ülkenin gerçeklerini perdelemek için bu tür linç kampanyalarından medet ummak bir acizlik göstergesidir ve gelecek açısından kaygı vericidir.

* Bu yaşananlar ve bu itiraf, Erdoğan ve ekibinin yeniden gündem değiştirme ihtiyacı duyduğunda neler yapabileceği konusunda endişe uyandırmaktadır.

* Basına yansıyan bu ifadeler iktidar partisinin linç kampanyalarıyla neleri makyajlamayı hedeflediğini göstermektedir.

* Partimiz, ülkenin gerçek sorunlarını gündemden düşürmeyecek, açlığı, yoksulluğu, çaresizliği konuşmaya ve çözüm önerilerini anlatmaya devam edecektir.

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