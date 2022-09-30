Özgür Özel’den iktidara: CHP’ye kumpas kurdunuz, suçüstü yakalandınız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin'de polisevine saldıran teröristin kimliği üzerinden CHP'ye büyük bir kumpas kurulduğunu ifade etti. "AKP’nin hiçbir sınır tanımayan saldırıları devam ediyor" diyen Özel, iktidara "Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Suç üstü yakalandınız" diye konuştu.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Mersin’deki polisevine terör saldırısı gerçekleştiren teröristin CHP’nin 10 yıl önceki “tutuklu gazeteciler raporunda” yer aldığı iddiasıyla hedef alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, şöyle konuştu:

“SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR”

“Siyasetin tüm kanatları tarafından böyle bir acı üzerinden siyaset yapmak doğru değil diye eleştiri alır. Bazı muhalefet partileri böyle eleştirilir ama iktidar partisinin buna tenezzül etmesi görülmüş şey değildir. Bunu yaptılar ve suçüstü yakalandılar. Şu anda yaralanan kamu vicdanını nasıl onarırız diye telaş içindeler.

“KUMPASLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Ülkenin cumhurbaşkanı çıktı, ülkenin ana muhalefet partisine ‘milli güvenlik sorunu’ dedi. Bunu söylediğinde artık bir başka aşamaya geçmiş oluyorsunuz. Saldırganın kimliği hakkında ilk günden beri genel başkanımıza gelen Mersin polisinden gelen bilgiler, saldırganın kimliği henüz teşhis edilmedi, verilen kimlikle parmak izi uyuşmadı denildi.

Bu konuda bir açıklama yapın dedim ama AKP'nin hiçbir sınır tanımayan saldırıları devam ediyordu. En sonunda sayın genel başkanımız dün akşam gerekli açıklamayı ve paylaşımı yaptı. Mesele şudur; büyük bir kumpasla karşı karşıyayız.

20 GÜN ÖNCEDEN KUMPASIN HABERİ GELMİŞ

Bundan 20 gün önce sayın Veli Ağbaba'ya hâlâ aktif görevde olan bir kamu görevlisi “Dikkat edin, bir hazırlık var, sizi ve sizin üzerinizden partinizi PKK ile iliştireceklerdir” dedi.

Veli Ağbaba bunu bizlerle partinin yetkili kişileriyle paylaştı. Yurt dışından start alan trol orduları Veli Ağbaba'yı gündeme taşımaya, Twitter'da itibarsızlaştırma kampanyaları yaptılar. Birileri bunlara para da ödedi.

“DEVLETİN ELİNDE BÖYLE BİR BİLGİ YOK”

Saldırgan paramparça olmuş üzerinden bir sağlam kimlik çıkmış. Kimlikteki kişi, 10 yıl önce CHP'nin raporunda adı geçen birisi. DNA testleri yapılmadan, parmak izi testi yapılmadan, doğrulamaları yapılmadan böyle bir tevzirat ve CHP'ye sistemli bir saldırı.

Şimdi anlaşılıyor, şimdi ortaya çıkıyor ki o isimden Süleyman Soylu bile emin değil. Devletin elinde böyle bir bilgi yok.

Biz resmi açıklamalara inanırız, açıklayın, ama açıklayabilecekleri bir durumu yok. Çünkü şu anda bile o kimliği tespit etmiş değiller. Kimliğin o kişiyle uyuşmadığı yönünde bir sürü kriminal done var.

20 gün önce bize bildirenler, son 10 gün Twitter'da yapılanlar, patlamadan hemen sonra ortaya çıkan ve aslında maksatlı bir çarpıtma olduğu gösterilen algı operasyonu…

Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Suç üstünde yakalandınız! Suç işleri bakanı, bu suçüstü durumu örtmek için kendi seviyesinden genel başkanımıza hakaretler ederek başka bir gündem yaratmaya çalışıyor. Şimdi doğruları konuşmak, bu rezaleti görmek lazım.”

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