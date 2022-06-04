Özhan’ın bağışlanan organları 4 kişiye umut olacak

Zonguldak'ta denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra beyin ölümü gerçekleşen Özhan Ulusoy'un (19) organları 4 kişiye umut olacak.

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Kozlu ilçesindeki Değirmenağzı Plajı’nda serinlemek için denize giren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Özhan Ulusoy suda hareketsiz kalınca çevredekilerin çabasıyla karaya çıkarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren Ulusoy, ambulansla ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Yoğun bakımdayken beyin ölümü gerçekleşen Ulusoy’un “Başıma bir şey gelirse organlarını bağışlayın” vasiyeti üzerine ailesi Ulusoy’un organlarını bağışladı.

İhtiyaç sahiplerini belirleyen organ nakil ekibi, Ankara’dan Zonguldak’a geldi. Ulusoy’un kalbi ve 1 böbreğinin Ankara’da, karaciğerinin Antalya’da ve diğer böbreğinin Samsun’daki hastalara nakledileceği öğrenildi.

‘GÖMSEK TOPRAĞA KARIŞACAKTI’

Organları bağışlanan Özhanın beyin ölümünün ardından dönüşü olmadığını belirten kardeşi Barış Ulusoy, “Organlarını onun da vasiyeti olmak üzere bağışladık. Kardeşimiz yaşayamadı, bu kadar dayanabildi. Bari başka insanlar sevinsin, onlar yaşasın. Laf arasında şakalaşırken bile olsa ‘Ben ölürsem sağlam organlarımı bağışlayın’ diyordu. İkimiz de organ bağışlamak için kağıt imzaladık. Ona nasipmiş, Allah ona nasip etti. Gittiği kişilerle biz de iletişim haline geçeriz, kardeşimin bir parçasını taşıyorlar sonuçta. Kardeşim de onlardan artık. Acımızı bitirmese de dindirir en azından. Organ bağışı bizi çok sevindirir. Diğer insanlara örnek olması bizi çok sevindirir. Bu zaten yapılması gereken bir şeydi. Biz bunu diğer insanlara vermesek, kardeşimde tutsak öyle gömsek zaten toprağa karışacak, bir işe yaramayacak. En azından diğer insanları mutlu etsin” diye konuştu. (DHA)

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