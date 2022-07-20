Öztrak: Siyasi ayak ortaya çıkana kadar bu yara kanamaya devam edecek

CHP'li Öztrak, 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu’nun raporunun akıbetine ilişkin yaptığı açıklamada, “FETÖ'nün hain darbe girişimi tüm boyutlarıyla aydınlatıncaya kadar, Adil Öksüz bulunana kadar, darbe girişiminin siyasi ayağı ortaya çıkana kadar, yurtta sulh konseyinin kimlerden oluştuğu bulunana kadar bu yara kanamaya devam edecektir” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Ekonomi Masası Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında Elazığ'daki temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda parti sözcüsü Öztrak ve CHP’li vekiller basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öztrak, “Çok açık ifade edeyim; bilmiyorduk, aldatıldık, şu oldu, bu oldu bunları kabul etmek mümkün değildir. Devlet yönetiminde, ‘aldatıldık’ ne demek. Görevi ihmal demek başka hiçbir şey değil” diye kaydetti.

ÖZTRAK 2004 MGK’SINI HATIRLATTI

15 Temmuz’dan hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ettiğini hatırlatan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şöyle konuştu:

* Ama soru şu; iş başına geldikleri 2004 yılında, bir milli güvenlik kurulu kararı kendisi tarafından da imzalandı.

*FETÖ ile ilgili olarak güvenlik bürokrasisi kendisini uyardı. Ama bu uyarı dinlenmedi. O dönemin Başbakanı çıktı dedi ki; ‘Bu usul yönetmeliğin bürokratik sorumluluğu bana, siyasi sorumluluğu da Başbakan’a ait’ dedi.

*Ondan sonra devletin, adliyesi, mülkiyesi, askeriyesi, maliyesi ve dedikleri her şey FETÖ’ye teslim edildi. Sonra o hainler geldi TBMM’yi bombaladı.

*O akşam TBMM’nin kapısını açan ilk Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekilleri oldu. Şimdi ‘siz almadınız, bizim şu arkadaşımız geldi ‘ diye birtakım şeyler söylüyorlar.

*Belgeleri var o gün de gösterdim. Kim girdi, kim gitmedi önemli değil. Esas soru şu; altına imza attığınız milli güvenlik kurulu kararının gereğini niye yapmadınız?

*Bugün terör örgütü dediğiniz dünkü ortağınıza karşı neden gerekli tedbiri almadınız. 15 Temmuz akşamı aziz milletimiz, devleti sokaklardan toplamıştır. 251 tane şehidimiz vardır.

*Bu işin önü arkası aydınlanmadıkça şehitlerimizin ruhları huzur bulmayacaktır. Çok açık ifade edeyim; bilmiyorduk, aldatıldık, şu oldu, bu oldu bunları kabul etmek mümkün değildir.

*Devlet yönetiminde, ‘aldatıldık’ ne demek. Görevi ihmal demek başka hiçbir şey değil.

“SİYASİ AYAK ORTAYA ÇIKANA KADAR BU YARA KANAMAYA DEVAM EDECEKTİR”

Öztrak, şöyle devam etti:

“Araştırma Komisyonu çalışmalarına dönemin MİT müsteşarı ile Genel Kurmay Başkanı’nı göndermeliydin.

*Araştırma Komisyonu raporu yazılmış, basılı hâle getirilmiş, rapor kayboldu. Bunlar som derece ciddi sorunlar. Milli İstihbarat Teşkilatı kime bağlıydı. Başbakan’a bağlıydı. Başbakan diyor ki; ‘ Darbe istihbaratı bana zamanında gelmedi. Bunun nedenini MİT müsteşarına sorun.

*MİT müsteşarı bana tatmin edici bir cevap veremedi’ diyor. Ve bugün o dönemin Başbakanı AKP Genel Başkan Vekilliği koltuğunda oturuyor. Tatmin edici cevabı alamayan.

*Tatmin edici cevabı vermeyen MİT müsteşarı yine koltuğunda oturuyor. Bu iş daha çok su kaldırır. 15 Temmuz hain darbe girişimi, milletimizin vicdanında kapanmayan bir yaradır.

*FETÖ’nün hain darbe girişimi tüm boyutlarıyla aydınlatıncaya kadar, Adil Öksüz bulunana kadar, darbe girişiminin siyasi ayağı ortaya çıkana kadar, yurtta sulh konseyinin kimlerden oluştuğu bulunana kadar bu yara kanamaya devam edecektir.

*Kimse merak etmesin FETÖ’nün ve ortaklarının açtığı bu yarayı kapatmak bize nasip olacak inşallah.

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