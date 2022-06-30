Öztrak’dan ‘Nasreddin Hoca’lı gönderme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ekonomik kriz üzerinden iktidara yüklendi. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan Öztrak, "Nasreddin Hoca'nın borç ödeme fıkrasına benzer sözde bir model uydurdular. Faiz düşecek, TL değer kaybedecek, rekabet gücü artacak, dış açık kapanacak, rezervler artacak, TL güçlenecek, enflasyon da düşecekti. Ama bu sözde model daha yılın yarısına gelmeden patladı" dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın paylaşımlarının tamamı ise şöyle:

“1) Nasreddin Hoca’nın borç ödeme fıkrasına benzer sözde bir model uydurdular. Faiz düşecek, TL değer kaybedecek, rekabet gücü artacak, dış açık kapanacak, rezervler artacak, TL güçlenecek, enflasyon da düşecekti. Ama bu sözde model daha yılın yarısına gelmeden patladı.

2) Dış ticaret açığı bu yılın ilk beş ayında yüzde 136 artarak; 43,2 milyar $'a sıçradı. 2022 için belirlenen dış ticaret açığı hedefinin yüzde 83,4'ü daha yılın ilk beş ayında gerçekleşti. Milleti ezip, geçen durduk yere patlatılan enflasyon da cabası.

3) Dış ticaret dengesindeki bozulma, sadece küresel enerji fiyatlarındaki artışla açıklanamaz. Nitekim ilk beş ayda enerji hariç dış ticaret açığımız yüzde 48,2 artarak 9,3 milyar dolara ulaştı.

4) Dış ticaret dengemiz ve rekabet güzümüz değeri pul olmuş Türk Lirasına rağmen düzelmiyorsa, sözde modelin uygulayıcıları şapkayı önlerine koyup, düşünmelidir.

5) Türkiye'nin imalat sanayi ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 3'ün bile altına gerilemeye başladı. Orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 33'ün altına gitti. Bu alarm veren bir tablodur.

6) Türkiye üreterek zenginleşecekse, dış ticaret yaparak refahını artıracaksa, yeni küresel koşulları da dikkate alarak, bu üretim yapısını mutlaka dönüştürmek zorundadır.

7) Bu çok boyutlu ve bütünleşik bir stratejinin uygulanmasını gerektirmektedir. Ama metal yorgunu, çürümüş bir iktidar bunları yapamaz. “Yeni kadrolarla”, “Yeni kurumlarla”, “Yeni kurallarla” CHP ve Millet Masasındaki liyakatli kadrolar bunu başaracaktır. Geliyor gelmekte olan.



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