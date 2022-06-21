‘Paçavraya çeviririm’ diyen AKP’li Başkana ceza

Kahramanmaraş'ı AKP’li Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hakkını arayan vatandaşı 'Paçavraya çeviririm' diye tehdit etmişti. Mahkeme, Gürbüz’e 18 gün adli para cezası vererek cezayı 5 yıl denetimli serbestlikle erteledi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, geçtiğimiz yılın eylül ayında meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Genç, bir otobüs firmasına Elbistan Otogarı'nda yazıhane açmak istedi. Ancak, belgeleri tam olmasına karşın istemi kabul edilmeyince de, Elbistan Belediyesi hakkında usulsüzlük iddialarıyla şikayette bulundu. Bunun üzerine Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Gürbüz şikayetçi Mustafa Genç ile oğlunu belediyeye çağırdı.

Mustafa Genç’in oğlu Süleyman Genç’in yanı sıra, avukatı, şoförü ve zabıta müdürü olduğu sırada gerçekleşen görüşmede Başkan Gürbüz, Mustafa Genç'i TDK’ya göre, “Çok hırpalamak, dağınık, bozuk veya berbat bir duruma getirmek” anlamı taşıyan “Paçavraya çeviririm” şeklinde tehdit etti.

BASİT TEHDİT SAYILDI

Olayın ardından Mustafa Genç, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine de Elbistan 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Başkan Gürbüz hakkında “Basit Tehdit” suçundan dava açıldı. Yargılama sonucu, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz önce 30 gün adli para cezası verildi. Mahkeme heyeti, AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz hakkındaki kararı, yargılanma aşamasındaki davranışları ve cezanın failin geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alarak önce 25 güne, ardında da CMUK'un ilgili maddesi gereğinde 18 güne indirdi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİYE BIRAKILDI

Mehmet Gürbüz'ün günlük 20 TL'den 360 TL olarak 18 günlük cezası iki taksit halinde ödenmesi hükme bağlayan Elbistan 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın 5 yıl denetime tabi tutulmasına, ama denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına gerek olmadığı kararını vererek, hükmün açıklanması kararını geriye bıraktı. Yani, AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz 5 yıl içinde kasıtlı olarak yeni bir suç işlemezse vatandaşı, ‘Paçavraya c-çeviririm' diyerek işlediği tehdit davasından aldığı ceza ortadan kalkacak.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz hakkında tehdit davası açan Mustafa Genç'in, mahkemenin belediye başkanın kendisini tehdit ettiğini tescilleyerek haklılığının ortaya çıktığını savunarak, çevresine, “Tazminat davası arak hakkımı yasal yollardan aramaya devam edeceğim” dediği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediye, AKP'li belediyenin otobüsünü “Ancak Afrika'da çalışır” diyerek iade etti

İlginizi Çekebilir AKP'li belediye başkanı, mesai ücretlerini isteyen itfaiyecileri çöpçü yaptı