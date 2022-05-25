Pahalılığın sorumlusunu sorduk: 6 ‘iktidar’, 2 ‘dış güçler’ 1 de ‘Kılıçdaroğlu’ cevabı geldi

AKP ve MHP seçmeninin yarıya yakını ekonomik sorunlardan dış güçleri sorumlu tutarken, yüzde 16'sı da muhalefeti sorumlu buluyor. SÖZCÜ'nün mikrofon uzattığı 10 yurttaştan 6'sı "iktidar", 2'si "dış güçler" 1'i de "Kılıçdaroğlu" yanıtını verdi.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022 anketinden bazı sonuçları sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre seçmenlerin yüzde 77'si ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor. Seçmenin yüzde 63'lük çoğunluğu ise mevcut ekonomik sorunlardan iktidarı sorumlu tutuyor.

Bu konuda dış güçleri sorumlu tutanların oranı AKP ve MHP tabanında yüzde 47-49 bandında. AKP ve MHP seçmeninin yüzde 16’sı da muhalefeti sorumlu tutuyor.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Ümraniye’de vatandaşa mikrofon uzattı, “Bazı vatandaşlar ekonomik krizden dış güçleri sorumlu tutuyor. Sizce sorumlu kim?” diye sordu.

Konuştuğumuz 10 vatandaştan 6’sı iktidar”, 2’si “dış güçler” 1’i de “Kılıçdaroğlu” yanıtını verdi. Bazı vatandaşlar da eskiden “dış güçlerin” sorumlu olduğunu düşünürken, artık iktidarın sorumlu olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“SORUMLU CUMHURBAŞKANI”

Nuri Yıldız: “Devletimiz boş bıraktı, denetlemedi. Ekonomik kriz çok kötü. Emekliyim, 3100 lira maaş alıyorum ve şu anda çalışmak zorundayım, 2 çocuğum okuyor. Evim kira olmamasına rağmen geçim çok zor. Bugün doğalgaz faturası geldi, 280 lira, su 220 lira… Maaş yetmiyor. Ekonomi çok sıkıntılı. Bu durumun ana sorumlusu Cumhurbaşkanımız. Bir dönemdir çok boş bıraktı. Durduramadı, önleyemedi.”

“SORUMLU HÜKÜMET DEĞİL, BÜYÜK FİRMALAR”

Aziz Tuncel: “Sorumlu büyük firmalar, hükümet değil. (Büyük firmalar ekonomimizi nasıl bozuyorlar?) Aşırı fiyattan satıyor. Aşırı fiyat koyuyorlar. İstese vatandaş bunu engeller. Ölmez açlıktan. Gitmesin 5 gün markete, bak ne oluyor! Her şeyi hükümetten beklemeyeceksin.”

“DIŞ GÜÇLERLE NE İLGİSİ VAR?”

Abdul Hayal: “Sorumlu Türkiye Cumhuriyeti. Dış güçlerle ne ilgisi var ekonomimizin? Sen tarımı terk et, ülkenin değerleri terk et; dış güçler sorumlu olamaz ki… Kendimiz sorumluyuz. Türkiye’nin değerlerini yok etmekten bu hale geldik.”

“GEÇMİŞTE OLABİLİYORDU AMA ‘DIŞ GÜÇLER’ SÖYLEMİ ARTIK İNANDIRICI GELMİYOR”

Hazım Kurtoğlu: “‘Dış güçler’ olayı çok inandırıcı gelmiyor artık. Geçmişte olabiliyordu ama bugün zannetmiyorum. (Dış güçler nasıl bozuyordu ekonomimizi?) Bazı ekonomik yaptırımlarla, belirli ambargolarla. 1974’teki Kıbrıs çıkarması gibi… Ama bugün zannetmiyorum. Türkiye’nin zayıf düşmesi çok işlerine gelmez. Bunlar iç politikada gündem oluşturma diye düşünüyorum. Günü şartlarına göre, işimize gelince ‘dış güçler’, yoksa ‘iç güçler’…”

“SORUMLU BİZLERİ YÖNETENLER”

Ekrem Tural: “Sorumlu bizleri yönetenler. İşlerine geldiği için ‘dış güçler’ diyorlar.”

“DIŞ GÜÇLERİN DE ETKİSİ VAR AMA SORUMLU HÜKÜMET”

Şerife Köse: “Bence sorumlu hükümet. Dış güçlerin de mutlaka etkisi var. Ama hükümetin son derece etkili olduğunu düşünüyorum ve hiç mutlu değilim. (Dış güçlerin ne gibi bir etkisi var ekonomimiz üzerinde?) Zengin olan, parası olan ülkelerin söz hakkı daha fazla oluyor bizim gibi 2., 3. sınıf ülkelerin üzerinde. Dolayısıyla onlar ne derse, ona yönlenmek zorunda kalabiliyoruz.”

“DIŞ GÜÇLER DOLARI YÜKSELTİYOR, İKTİDAR DA O YÜZDEN ZAM YAPIYOR”

Nurgül Yıldırım: “Sorumlu tabi ki dış güçler. Hayat git gide pahalandı. Geçim zorlaştı. İnsanlar kıt kanaat geçiniyor. Başta ben mesela… Krediye yüklendik, durmadan kredi çektik. Krediyi mi ödeyelim, evin kirasını mı ödeyelim, faturaları mı karşılayalım yoksa gıdamızı mı alalım? Ne yapacağımızı şaşırdık. (Dış güçler nasıl müdahale ediyor ekonomiye?) Dolar, zam… Bizi batıran zaten zamlar oldu, dolar oldu. Dolar bir yükseldi, her şeyin fiyatı yükseldi. (Zamları dış güçler mi yapıyor? İktidar yapmıyor mu?) İktidar yapıyor. Dış güçler doları yükseltiyor, onun üzerine iktidar da fiyatları yükseltiyor.”

“KİM İKTİDARSA O SORUMLU”

Ali Karasu: “Hiç idare yok. Çoluk çocuk perişan. Bu sıkıntıyı herkes biliyor. Kim iktidarsa sorumlu o.”

“BAŞLICA NEDENİ KILIÇDAROĞLU, MUHALEFET”

Mehmet bey: “Bunun başlıca nedeni Kemal Kılıçdaroğlu. Bir insan, ‘yatırım yapmaya gelmeyin, yatırım yaparsanız biz sizlerin paralarınızı ödemeyiz’ diyerek ne yaptılar? İnsanlar yatırım yapmaya gelmedi. Ekonomik durumun başlıca nedeni muhalefet, Kılıçdaroğlu’dur. Evet ekonomik durumdan ben de şikayet ediyorum. Yaklaşık 3 aydır aracıma binmiyorum, yürüyerek gidiyorum gideceğim yerlere. Biz lüks yaşamaya alıştık… Şu an çok büyük ekonomik zorluklar var. (Muhalefet) Bunun üstesinden geleceklerini söylüyorlar ya; benzini 10 lira yapabilir mi mesela? Sen geldiğinde benzini 10 lira yapabilir misin?”

“BAŞTAKİLER…”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Sorumlu baştakiler… Her şey çok pahalı.”

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