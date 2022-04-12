Pahalılıktan dert yanan vatandaş: CHP’ye oy vermedim ama akıllandım

Memleketinde esnafı ve vatandaşları ziyaret eden CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, bir dokundu bin ah işitti. Tudere'nin sohbet ettiği vatandaşlardan biri ise "Zamlardan şikâyetçiyiz. Fakat bir bakıyoruz ki yine gidip oy veriyorlar. Oyumu bugüne kadar size vermedim fakat artık akıllandım.

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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Merkez'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sohbet ettiği vatandaşlar pahalılıktan yakınırken yaşlı bir kadın, “Tayyip'in bize yaptığını gavur yapmaz” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili'nin halini hatırını sorduğu 60 yaşında bir kadın, hayat pahalılığından yakınarak, “Tayyip'in bize yaptığını gâvur yapmaz. Allah işini rast getirmesin. Bu kadar da olmaz, fakir fukarayı sömürmeye ne hakkı var. Pahalılık var, insanlık yok, Allah korkusu yok. Kimse bize sahip çıkmıyor. Ben 60 yaşında dul bir kadınım, bir gelirim yok. Ne olacak?” dedi.

SEN HANGİ PARTİDENSİN?

Yaşlı kadın Tutdere'ye, “Sen hangi partidensin?” diye sorup “Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekiliyim” yanıtını alınca da , “CHP yine insaflı, CHP yine mert. Bunlar bırakmıyorlar ki CHP gelsin. CHP ne çalıyor, ne de şereften yoksun. İnşallah memleketimizin başına CHP gelir, Tayyip Erdoğan gider” diye konuştu.

HAMALLAR: GEÇİNEMİYORUZ

İncelemeleri sırasında iş bekleyen hamallarla da sohbet eden milletvekili Tutdere,”İşler nasıl?” diye sorunca adeta bir dokunup bin ah işti.Günlük, 150-200 TL kazanabildiklerini söyleyen hamallar, “Sabah erkenden geliyoruz, akşam 6'ya kadar bekliyoruz. İş çıkarsa 150-200 TL yevmiyemiz var. Geçinemiyoruz. Her gün bir zam geliyor. Bir koli yumurta olmuş 45 lira” diye yakındı.

İŞSİZLİK DÜŞTÜ MÜ?

CHP Milletvekili Tutdere'nin TÜİK'in işsizliğin düştüğü yolundaki açıklamasını hatırlatıp, “İşsizlik düştü mü?” diye sorduğu vatandaşlar, “Nerede düşmüş vekilim, daha çok arttı. Millette para yok, bu yaşta sürekli gurbete gidip geliyoruz” diye yanıt verdi. Tutdere: ise vatandaşlara, “Hep birlikte bu zorlukların üstesinden geleceğiz ama bu zam düzenini de değiştireceğiz” diye karşılık verdi.

CHP'YE OY VERMEDİM AMA AKILLANDIM

Bir başka vatandaş ise daha önce CHP'ye oy vermediğini, fakat artık CHP'ye oy vereceğini dile getirerek Milletvekili Tutdere'ye şunları söyledi: “Zamlardan şikâyetçiyiz. Fakat bir bakıyoruz ki yine gidip oy veriyorlar. Az önce bir vatandaş çıktı diyor ki bizi kandırıyorlar. Biz cahil miyiz ki bizi kandırıyorlar? Cahil insan kandırılır. Sizi takdir ediyorum, oyumu bugüne kadar size vermedim fakat artık akıllandım.

Kendi adıma konuşuyorum bundan sonra sizi destekleyeceğim. Sizin gibi bir tane daha vekilimiz olsa daha iyi olurdu. Adıyaman'ın çocuğusunuz, bizim derdimizi biliyorsunuz ne provokasyon yapıyorsunuz ne de yalan söylüyorsunuz. Kulağıma geliyor herkese yardımcı oluyorsunuz, bana olmasanız da bana yardımcı olmadınız ama olsun. Yaptıklarınızdan mutlu oluyorum.”

HERKES SIKINTILI

CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Filistin Caddesi'ndeki incelemeleri sırasında görüştüğü hem esnaf, hem de vatandaşların gidişattan duydukları şikayetleri dile getirdiklerini belirterek, “Geçim sıkıntısını birebir yaşayan esnafımız ve yurttaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşın alım gücü enflasyon karşısında eridi, bitti. Vatandaş artık nefes alamaz hale geldi. Çözümün nasıl olduğunu biliyor ve anlatıyoruz. İnşallah bu sıkıntıları CHP iktidarı döneminde sona erdireceğiz” dedi.