Pancar üreticisi isyan etti: ‘Bize yazık günah değil mi?’

Özel bir firmanın teşviki ile pancar eken İnegöllü çiftçiler, verilen sözlerin yerine getirilmediğini ileri sürdü. Çiftçiler, ekim öncesi ve ekim sonrası gönderilmesi gereken gübrelerin gönderilmediğini, sözleşme gereği ekilen pancar kotasına ulaşamazlarsa firmaya tazminat ödemek zorunda kalacaklarını söyledi.

Halil ATAŞ

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, özel bir şirketin teşviki ile pancar eken çiftçiler, verilen sözlerin yerine getirilmediğini, mağdur edildiklerini ileri sürdü.

“SÖZLEŞMEDEKİ KOTAYA ULAŞAMAZSAK TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALACAĞIZ”

İnegöl’ün Deydinler mahallesindeki çiftçiler, pancar ektiklerine bin pişman olduklarını söyleyerek, “Susurluk'ta bulunan özel bir şeker fabrikasının pancar ekimi için tohum ve gübre desteği vereceğini, ekim yapmamızı istedi. Firma ekim için tohum gönderdi ancak gübre göndermedi. Tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Atacak gübreyi bulamayınca ekimlerde beklenen sonuçlar alınamıyor. Sözleşme gereği ekilen pancar kotasına ulaşamazsak firmaya tazminat ödemek zorunda kalacağız” diye isyan ettiler.

“4 GÜNDÜR GÜBRE BEKLİYORUZ”

Şirketin teşviki ile pancar eken Salih Arıkan, şunları söyledi;

“Bize geldiler yüzde 200 artı gübre ve tohum bize ait dediler. 40 yıldır çiftçilik yapıyorum ilk kez bu sene başımıza böyle bir olay geldi. Gübrelerimizi alamadık çok kötü mağdur durumdayız. Buradan Türkiye Ziraat odaları Genel Başkanına seslenmek istiyorum bu adamın görevi nedir acaba? İlk dökmemiz gereken gübreyi geç aldık. Ektik üst gübresinin 20 gün önce atılması gerekiyordu ama atamadık. Atılan yeri de gördük atılmayan yeri de. Aradaki farkı hem yetkililer hem de Türkiye görsün. Yetkili firmayla görüştük. Bir çok sefer bazıları telefonlara bakmıyor, bazıları da bugün gelecek yarın gelecek diyor. 4 gündür bekliyoruz. Bu gübreyi atmasak verim alamayız. Bizde cezaları ödemek zorunda kalırız.”

“BU KADAR MASRAFI YAPTIRDILAR BİZE YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ”

Bir diğer çiftçi Ömür Karabağçı ise şöyle konuştu;

“İmkanı olan gübresini aldı attı tarlasına farkı görüyoruz yani. Bizlerde bekliyoruz gübreyi ama ilk taban gübresi hem geç geldi hem de üst gübre henüz gelmedi bu nedenle mağdur durumdayız. Bu şekilde yapacaklardı neden bizlere ektirdiler bize bu kadar masrafı neden yaptırdılar. Yazık günah değil mi? Yarın öbür gün tonajı da tamamlayamayacağız, biz şu anda mağduruz.”

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