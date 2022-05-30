Parkta yoga engellemesine karşı kadınlar hem eylem hem yoga yaptı

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki, Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan Dede Korkut Parkı'nda yoga yapanların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edilmesi nedeniyle parkın güvenlik görevlilerinin yoga yaptırmamasına tepki gösteren kadınlar, parkta toplanarak önce eylem, ardından da yoga yaptı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Dede Korkut Parkı’nda yoga yapılmasının yasak olduğu yöndeki açıklamalara tepki gösteren kadınlar, Dede Korkut Parkı’nda toplanarak önce eylem sonra da yoga yaptı.

“HER GÜN KEYFİ YASAKLA UYANIYORUZ”

AKP Eskişehir Milletvekili, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın Dede Korkut Parkı’nda düzenlediği ve parkta yoga yapmanın yasak olmadığını açıklamasının ardından kadınlar daha önceki açıklamalara dayanarak Dede Korkut Parkı’nda eylem yaptı. Dede Korkut Parkı’nda toplanan yaklaşık 200 kadın basın açıklamasının ardından yoga yaparak tepkilerini dile getirdi.

Parkta toplanan kadınlar, ellerinde ‘Matımı aldım, taytımı giydim, şimdi Vali düşünsün’, ‘Bedenimi değil şiddeti durdur’, ‘Sporuma, parkıma, hayatıma karışma’ yazılı dövizler açarak, ‘Kadınlar birlikte, dirlikte güçlü’, ‘AKP elini bedenimden çek’, ‘Yaşasın kadın dayanışması’ şeklinde slogan attı. Kadınlar adına açıklama yapan Buse Aydemir, yasaklar ülkesi Türkiye’de her gün yeni bir keyfi yasakla uyandıklarını söyledi. Aydemir, “Konserin, festivalin, eğlenmenin sudan bahanelerle ve toplum, “genel ahlak’ gerekçe edilerek engellenmesinin ardından parkta yoga yapmak da yasaklandı” dedi.

“KADINLAR SİZİN YASAKLARINIZI TANIMADI”

Eskişehir Valiliğine bağlı Türk Dünyası Vakfı Dede Korkut Parkı’nda yoga yapan bir grup kadının CİMER’e yapılan bir şikayet bahane edilerek engellenmek istenmesi ile olayların başladığını ifade eden Aydemir, şöyle konuştu:

* “Açıklama yapan Türk Dünyası Vakfı parkta toplu etkinlik için herkesin izin alması gerektiğini söyledi. Biz sizin neden yoga yapanları engellediğinizi biliyoruz. Nedeni ne Cimer’e yapılan şikayet ne de halkın parktan eşit bir şekilde faydalanması.

* AnadoluFest’i neden engellediyseniz, Aynur Doğan’ın, Melek Mosso’nun sahneye çıkması neden engellendiyse, yoga yapanları da o yüzden engellemek istiyorlar. Ama bir şeyi kaçırıyorlar. Kadınlar sizin Yasaklarınızı tanımadı, tanımaz.

* Bizler bugün matımızı kaptık yogaya geldik. Hadi bizi de engelleyin. Eskişehir valisinin özgürlükleri kısıtlamaya yönelik bir süredir uygulamaya çalıştığı yasaklar, toplumsal barışı bozmaya dönük çabalardır. Valiliğin bu tavrı kadınların dayanışmasını bozamayacak. Bu yasakları da asla kabul etmiyoruz.”

“ÇAĞDIŞI YASAĞI KABUL ETMİYORUZ”

Kadınlar olarak matlarını alarak parkta yoga yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Aydemir şöyle konuştu:

* Ne giyeceğimize, kaç çocuk doğuracağımıza kadar karar verebileceklerini zanneden ataerkil zihniyet şimdi de nerede yoga yapıp yapacağımıza karışıyor. Daha önce de söyledik şimdi de söylüyoruz dilinizi de elinizi de bedenlerimizden çekin, kirli politikalarınızı bizim bedenlerimiz üzerinden sürdüremezsiniz. Çağ dışı hiçbir yasağı kabul etmiyoruz.

* Eğlenmenin, şarkı söylemenin, neşenin, umudun yasaklandığı özgürlükler ülkesi Türkiye’de hiçbir şey serbest değil sanmayın elbetteki serbest olan şeyler var.

* Gerici vakıf ve cemaatlerin örgütlenmesi serbest, onların etkinlikleri serbest, örneğin Ensar Vakfında istismar edilmek, Süleymancıların yurdunda yanarak ölmek serbest. Bu yurtlarda kalan gençlere baskı yapmak serbest.

* Bitti mi? Bitmedi. Örneğin kadınsanız boşanmak istediğiniz erkek tarafından öldürülebilir, tacize, tecavüze, şiddete maruz kalabilirsiniz.

* Millet açlıktan kırılırken onlara altın musluklu evinizden hurmalı tarifler verebilir veya Sarayınızda şatafatlı yemek sofraları kurabilirsiniz. Yok bu böyle gitmez, kadınlar buna izin vermez.

* Onlar istiyor ki kadınlar nefes almasın. Sadece evde otursun, temizlik yapsın çocuk doğursun ve hiç sesi çıkmasın.! Yok öyle bize çizilen sınırları kabul etmiyoruz. Tüm parklar bizim.”

YOGA YAPTILAR

Eyleme katılan kadınlar basın açıklamasının ardından hep birlikte yoga yaptı. Yoga yapan kadınlara park görevlileri bu kez müdahalede bulunmadı.