Paşalimanı vasiyete rağmen beton olacak

İzmir Çeşme’ye bağlı bir koy daha betona kurban edilmek üzere. Paşalimanı’nda eskiden kamp alanı olan bölge yarın yapılacak ihaleyle satışa çıkıyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Paşalimanı'nın ilginç bir hikayesi var. Dr. Halis Temel, 1955 yılında bir merkep sırtında koya ilk ayak bastığı günden itibaren, parça parça satın aldığı bölgeyi ağaçlandırmış ve koyda topladığı arazileri yapılaşmadan koruyabilmek için bir vakıf kurmuş.

2000 yılında 91 yaşında vefat eden ve Türkiye'nin en önemli çevrecilerinden Dr. Halis Temel'in yeşerttiği Paşalimanı Koyu, pazartesi günü bölgeyi koruması

için kurup arazileri miras bıraktığı vakıf tarafından satışa sunuluyor.

Paşalimanı Platformu Sözcüsü Şükran Çelebi, “Bir arka koyda villalar, rezidanslar yapıldı ve deniz balçığa döndü. Paşalimanı 1. Derece sit alanı iken önce doğal koruma alanına çevirdiler şimdi de cennetten bir köşeyi betona teslim edecekler” tepkisi gösterdi. 21 arsadan oluşan bölge için 265 milyon 365 bin lira

rayiç bedel belirlendi.