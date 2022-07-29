Patates üreticisi dertli: Maliyetler katlanıyor…

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yazlık patates hasadı devam ederken, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarlaları gezdi, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Gübrenin tonunun 18 bin liraya çıktığına dikkat çeken Gürer, geçen yıl 8 lira 80 kuruş olan mazotun 26 liraya yükseldiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Altunhisar ilçesinde hasadı devam eden patates tarlalarında, üreticiler ile bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Üreticiler, girdi maliyetlerinin yüksek olmasından yakındı. Gürer ise yaptığı açıklamada, üreticilerin yaşadığı en önemli sorunun girdi maliyetlerindeki aşırı fiyat artışları olduğunu ifade etti. Gürer, “Tarlada ürünlerin girdi maliyetinin düşürülmesi , raflara ucuzluk olarak yansır” dedi.

Patates üretiminde girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle üreticinin gelecek için kaygısı sürdüğünü belirten Gürer, “Üreteni, tüketeni aynı anda koruyan sistemi iktidar yaratır. Görünen o ki AKP iktidarının böyle bir niyeti yok” diye konuştu.

MALİYETLER ARTTI

Gübrenin tonunun 18 bin liraya çıktığına dikkat çeken Gürer, geçen yıl 8 lira 80 kuruş olan mazotun 26 liraya yükseldiğini, elektrik, işçilik giderleri ile diğer girdi maliyetlerinin ise geçen yıla göre 2-3 kat arttığını belirtti.

PATATES ÜRETİCİSİ KAYGILI

Bu durumun maliyet artışına neden olduğunu ifade eden Gürer, “Patates satış fiyatı artan maliyetler karşısında çiftçiye gelecek yıl için ekim şartlarını sağlayıp sağlamayacağı kaygısı var. Tüketici ise haklı olarak rafta ürüne göre fiyatı yorumluyor.

Tarladan çıkan ürün nakliye artışı yanında üç el değiştirip tüketiciye ulaşması fiyatı atışını da oluşturuyor“ diye konuştu. Çiftçinin maliyetinin düşürülmesi gerektiğine işaret eden Gürer, mazotta KDV ve ÖTV'nin sıfırlanması, gübrenin de belirli oranlarda sübvanse edilmesinin şart olduğunu anlattı.

“REKOLTE KAYBI VAR”

Patates üretiminde yaşanan sorunlara da vurgu yapan Gürer, “Üretim çok olduğunda çürüyor, az olunca fiyat artıyor. 2 yıl önce patates depoda çürüdü. Bu yıl ise Adana'da ve Hatay'da don olayları nedeniyle yazlık patates üretiminde kısmı rekolte kaybı oldu. Ürün pazara geç geldi. Ödemiş ve Niğde yazlık patates sonrası ekimde kışlık patates hasadına başlayacak. Çiftçi girdi maliyetleri artıştan kaygılı, sulama suyu elektrik parasından mazota, tohumdan gübreye fiyat artışlarından çiftçinin mağduriyeti devam ediyor” diye konuştu.

“NÜFUS ARTTI, ÜRETİM DÜŞTÜ”

Çiftçiye kesinlikle destek sağlanması gerektiğini kaydeden Gürer, “TÜİK Bitkisel Tahminine göre bu yıl 5 milyon 100 bin ton patates üretimi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ile aynı üretim olacağı hesaplanıyor. 1999 yılında 62 milyon nüfusu olan ülkemizde 6 milyon ton patates üretimi varken, bugün nüfusu 84 milyona oluşan ve 10 milyon da mültecinin olduğu ülkemizde patates üretimi ne yazık ki 5 milyon 100 bin tona gerilemesi üretimde yaşanan sorunu gösteriyor. Tatil bölgelerinde de otellere gelen turist sayısı artmadı” değerlendirmesinde bulundu.

“ÜRETİMİ GİRDİ ARTIŞI ZORLUYOR”

Patates üretimindeki düşüşün ve nakliye ücretlerindeki artışın da fiyatlara yansıdığına dikkat çeken Gürer, “Girdi maliyetleri düşürülerek çiftçi tarlada ucuza mal etmeli ki ürün rafta ucuza satılsın. 73 ilde patates yetişiyor ama hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan bir anlayışla soruna çözüm üreten iktidar olmayınca sorunlar da katlıyor” diye konuştu.

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