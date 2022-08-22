Pazar alışverişi yapan kadın: Sebzeyi ve meyveyi aynı hafta alamıyoruz

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri’de semt pazarında vatandaşların sorunlarını dinledi. Pazara alışveriş yapmak için gelen bir kadın hayat pahalılığından dert yanarak, "Sebze ve meyveyi aynı hafta alamıyoruz" dedi.

Müslüm EVCİ

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CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri'de vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

“SEBZE VE MEYVEYİ AYNI HAFTA ALAMIYORUZ”

Özer'in semt pazarında ziyaret ettiği vatandaşlar hayat pahalılığından dert yandı. Sebze ve meyveyi aynı hafta içerisinde alamadıklarını söyleyen bir kadın, “80 liraya soğan, patates aldık başka bir şey yok. Pazara 500 lirayla gelip, sadece sebze alıyoruz. Bir hafta sebze bir hafta meyve… Allah yardımcımız olsun. Sebze ve meyveyi aynı hafta alamıyoruz. İkisini birlikte alabilmek için Sabancı'nın torunu olmak lazım” ifadelerini kullandı.

“DURUMLAR HİÇ İYİ DEĞİL”

Özer'e dert yanan başka bir kadın ise, “Durumlar hiç iyi değil. Her şey çok pahalı” sözleriyle dert yandı.

“SABAHTAN BERİ SİFTAH YOK”

Özer'in ziyaret ettiği bir esnaf da “Durumlar vahim. Sabahtan beri siftah yok. Günler sakin geçiyor, şartlar ağır” siteminde bulundu.

“VATANDAŞI BU DURUMA GETİREN KARANLIK DÜZEN BİTECEK”

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan CHP'li Özer, şunları söyledi:

* “Bir hafta sebze bir hafta meyve anca alabiliyoruz. İkisini bir arada alamıyoruz. Almak için Sabancı’nın torunu olmak lazım' diyor vatandaşımız. Bir diğer vatandaşımız da ‘Durumlar iyi değil, her şey çok pahalı' diyor, yaşanan tabloya isyan ediyor.

* Diğer tarafta ise AKP’nin ‘uçuyoruz' korosu mensuplarından biri daha milletten de utanmadan, milletin haliyle alay ederek, ‘Sepeti istediğimiz gibi dolduruyoruz. Döke saça alıyoruz. Avrupa’da sıkıntı var, ama bizim Ülkemizde kriz yok' diyor, diyebiliyor.

* Ey AKP ve şürekâsı, vatandaşı bu hale siz getirdiniz. 20 yıldır oyaladınız, kandırdınız. Artık yeter. Her yerde bu tablo var. Vatandaşı bu duruma getiren karanlık düzen bitecek. Yarının Türkiye'sinde halkın yoksullaşmaya yol açan bu tek adam düzenine de bir avuç rantiyeciye de dur diyeceğiz.”

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