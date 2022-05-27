Pazar gününe dikkat: Kavuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre artışa geçen hava sıcaklıkları pazar günü mevsimin zirve değerlerinden birine ulaşacak. İzmir'de 37, İstanbul'da 33, Ankara'da 32 derecelik sıcaklık bekleniyor. Aydın'da sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji hava durumuna dair hafta sonu tahminlerini yayınladı. Günlerdir yükselişte olan hava sıcaklıklarının hafta sonu yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Pazar günü ise ülkede yaz ortası sıcaklıkları hakim olacak. Yurdun kuzeydoğusu hariç tüm şehirlerde sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak, 40 derecelik değerlere kadar ulaşacak.

BUGÜN YEREL YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Karabük, Bolu, Düzce, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.