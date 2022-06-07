Pazarcı isyan etti: Canımızdan bezdirdiler

Pazarcı esnafı, Karabük’te esnaf gezileri yapan CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül’e içini döktü. Pazarcı bir kadın esnaf “Hayat çok pahalı çok. Canımızdan bezdirdiler” derken, pazarcı bir başka kadın ise “AKP’lilere sorun 2 bin 500 TL ile onlara geçinebilir miymiş? Bir seferlik onlar bizim gibi 2 bin 500 TL ile geçinsinler” dedi.

Latif SANSÜR

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Parti görevlendirmesi kapsamında Karabük'te esnafı dolaşan, yurttaşların sorunlarını dinleyen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, semt pazarında da pazarcı esnafı ile görüştü. Konuştuğu her pazarcı yaşadığı zorlukları dile getirdi, “Canımızdan bezdirdiler” dedi.

Emekli olduğunu, geçinemediği için pazarcılık yaptığını söyleyen bir kadın esnaf Bülbül'e, söylediklerini Meclis’te dile getirmesini isteyerek, “Meclis'te lütfen söyleyin, emekliye verdikleri 2 bin 500 TL ile onlar geçinebiliyor muymuş? AKP'lilere sorun bakalım nasıl geçinebilecekler? Bir kilo şeker kaç para, bir kilo yağ kaç para, bir çuval un kaç para lütfen sorun onlara, onlar geçinebilir mi? Hadi bir seferlik onlar 2 bin 500 TL ile geçinsin” dedi.

CANIMIZDAN BEZDİRDİLER

Başka bir esnaf ise “Hayat çok pahalı çok. Canımızdan bezdirdiler. Fiyatlar yükseldi, alım gücü çok zayıfladı. Millet gelip bakıyor ama alamıyor. Önceden alım iki katıydı ama şimdi yarı yarıya düştü” ifadelerini kullandı.

KAZANDIĞIMIZ POŞETE VE MAZOTA GİDİYOR

Poşet ve akaryakıt fiyatlarına isyan eden bir başka pazar esnafı ise, “Geçen yıl poşetin kilosu 8-10 liraydı. Bu sene 40 lira oldu. 350 liralık mazotla depoyu dolduruyorduk şimdi bin 500 liraya dolduruyoruz. Kazandığımız mazota, poşete gidiyor. Hatta kazandığımız yetmiyor. Allah hepimize kolaylık versin” diyerek tepki gösterdi.

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