Pazarcı kadına eziyet etti, arkadaşı kaydetti

Aydın’da bir gencin sosyal medya paylaşmak üzere çektiği video tepki çekti. Pazarcı bir kadına yaptığı eziyeti kayda alan ve sosyal medyada paylaşan gence tepki yağdı. Art arda açıklama yapan AKP, CHP ve İYİ Parti saygısızlığı ve eziyeti kınadı, videodaki şahsın bulunmasını istedi.

Latif SANSÜR

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Pazarcı bir kadına yönelik çirkin olay, Efeler ilçesi Cuma mahallesi Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolda gördüğü pazarcı kadına arkadan yaklaşan genç, önce hareketlerini taklit etti.

Ardından arkasından itekleyip saldırdı, ağlayan, kurtulmaya çalışan kadına şaka adı altında küçük düşüren bu davranışları ise bir arkadaşı videoya kaydetti. Videonun paylaşılmasından sonra tepkiler yükseldi. AKP, CHP ve İYİ Partiden art arda açıklama yapılarak çirkin davranışı kınadı.

“CEZASIZ KALMAMASINI İSTİYORUZ”

CHP İncirliova İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşah Çağlar, çirkin davranışı sergileyenin cezasız kalmaması gerektiğini belirterek şu açıklamayı yaptı ”Emeğe, kadına, anneliğe, insan olmaya saygısını yitirmiş bir şahsın, sosyal medya düşkünlüğü uğruna tartaklayarak, alay ettiğini düşündüğü bir emekçi Acarlarlı kız kardeşimize yapılanı kınıyoruz. Ne emeği, ne o kadınımızın gururunu çiğnetmeyiz. Ne zaman unuttuk insan olmayı, ahlâkı ne zaman terk ettik? Saygıyla, sevgiyle kucaklaşırken ne zaman hemşehrimizle alay eder, tartaklar olduk? Kız kardeşimize yapılmış olan terbiyesizliği kınıyor, cezasız kalmamasını istiyoruz.”

“İNSAN MÜSVEDDESİ”

İncirliova Belediye Meclis Üyesi AKP'li Hatice İrik, sosyal medyadaki görüntülerde görünen kadına eziyetin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Sosyal medyada beğeni uğruna Acarlarlı kadınlarımıza eziyet eden insan müsveddesi kişileri kınıyorum. Gece gündüz çalışan kadınlarımız sahipsiz değildir. Size söz veriyorum o kişinin bulunup gerekli ceza alması için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

“ONUR KIRICI”

İYİ Parti İncirliova İlçe teşkilatı da pazarcı esnafı bir kadına yapılanların “onur kırıcı” olduğunu belirten bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bunu yapanları kınıyoruz. İncirliova İlçemiz Acarlar Mahallemizin çalışkan ve cefakar insanları, bir çoğumuzun uyuduğu saatlerde helal ekmek parası kazanmak için gece karanlığında yola çıkarak semt pazarlarında tezgah açarak ürünlerini satmaya çalışırlar. Bunu yapanlara; İnsanlıktan nasibini almamış bir kaç kendini bilmez diyerek yaptığı yanlışın farkına varmasını diliyor, emeğinin peşindeki vatandaşlarımızdan özür dilemesini bekliyoruz” denildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Partilerin ve sosyal medyadaki tepkiler üzerine çirkin davranışları sergileyen A.O., kadını tanıdığını, annesi gibi gördüğünü, art niyetsiz olduğunu, bir terbiyesizlik yapmadığını, amacının şakalaşmak olduğunu belirterek tüm Acarlar kadınlarından özür dilediğini belirten bir video paylaştı.