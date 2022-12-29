‘Pazarda esnafın tezgahları dolu, vatandaşın filesi bomboş’

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar’da İscehisar pazarında esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Pazar yerinde yaptığı görüşmelerin ardından izlenimlerini aktaran Köksal, vatandaşların hem ekonomik hem de ruhsal olarak çöktüğünü belirtti.

Müslüm EVCİ

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CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, beraberinde CHP İscehisar İlçe Başkanı Bayram Atılgan ve partililerle birlikte İscehisar ilçesinde pazarı dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

“VATANDAŞ PERİŞAN HALDE”

Esnafın maliyetlerin artmasından, vatandaşın her gün gelen zamlardan bezmiş durumda olduğunu söyleyen Köksal, “Vatandaşlarımız pazar çantalarının artık eskisi gibi dolmadığını ihtiyaçlarının tamamını alamadıklarını söylüyorlar. Esnaf, çiftçi, işçi, memur, sanayici, emekli, öğrenci, perişan halde herkes borç batığında. İnsanlar artık evine ekmek parası götüremez, çocuğunun yüzüne bakamaz hale geldi” ifadelerini kullandı.

“PATATES, SOĞAN ZENGİN YİYECEĞİ OLDU”

Patates ve soğanın eskiden dar gelirlinin yiyeceği olduğunu ancak AKP iktidarında zengin yiyeceğine dönüştüğünü kaydeden Köksal, “Soğan, patates artık zengin yiyeceği oldu. Pazarda esnafın tezgâhları dolu, vatandaşın filesi bomboş. Esnaf malını satamıyor, vatandaş filesini dolduramıyor. Ülkenin ekonomisinin ne halde olduğunu anlamak için pazarı gezmek bile yeterli. CHP iktidarında halkımızı içinde bulunduğu ekonomik krizden kurtaracağız. AKP iktidarının saltanatına vatandaşlarımızla birlikte kısa bir süre sonra vereceğiz” dedi.

“VATANDAŞ EKONOMİK OLARAK DA RUHSAL OLARAK DA ÇÖKTÜ”

Esnafın neredeyse artık saatlik yapılan zamlar nedeniyle kepenk açamaz hale geldiğini söyleyen Köksal, “Nereye gitsek bir dokunup bin ah işitiyoruz. Vatandaşın alım gücü yok, esnaf ise aldığı ürünü satamadığı gibi sattığı ürünü de yerine koyamıyor. Her geçen gün artan maliyetler esnafı kan ağlar hale getirdi. Bu ekonomik buhran sadece maddi anlamda değil, ruhsal anlamda da hem esnafta hem de vatandaşlarımızda büyük çöküntülere neden oluyor. Toplumun tüm kesimlerinde gelecek kaygısı her geçen daha da artmakta. Aile içi huzursuzluklar hat safhaya geldi. Bunun tek nedeni ise mutfakta kaynamayan tencereler. Ama bizler CHP iktidarında bu sıkıntıların hepsini çözeceğiz. Geliyor gelmekte olan” şeklinde konuştu.