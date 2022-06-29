Pazarda pahalılığa isyan eden vatandaşlar: Yüzleri varsa çıksınlar gelsinler

Kocaeli'de CHP'li heyetin Gölcük Çarşamba Pazarı’nda, yaptığı ziyarette tezgahtaki pahalılığa isyan eden vatandaş, iktidar partisini işaret ederek, “Sizlerin değil, onların gelmesi lazım. Yüzleri varsa çıksın gelsinler, görsünler” diye tepki gösterdi.

Halil ATAŞ

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Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il-ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile birlikte Gölcük Çarşamba Pazarı'nda hem alışveriş yaptı hem de vatandaşların ve pazar esnafının taleplerini dinledi. AKP il Başkanı Mehmet Ellibeş'e daha önce pazarı birlikte dolaşma çağrısında bulunan Yıldızlı'ya ekonomik buhran yaşadıklarını aktaran esnaf, AKP iktidarından kimsenin kendilerini ziyaret etmediklerini dile getirdi.

“YÜZLERİ VARSA ÇIKSIN GELSİNLER”

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar ise CHP’li heyete, “Sizlerin değil, onların gelmesi lazım. Yüzleri varsa çıksın gelsinler, görsünler. 200 TL dahi yetmiyor. Sadece sebze alabiliyoruz. Sandığı bekliyor, değişim istiyoruz” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

“VATANDAŞ DEĞİŞİM İSTİYOR”

Pazar alışverişi sonrası açıklama yapan Yıldızlı şunları söyledi:

“Bugün Gölcük Pazarı'ndaydık. Bugünkü Pazar bütün alışverişimiz yaklaşık 350 TL tuttu. Vatandaş sıkıntıda, esnaf sıkıntıda. Fiyatlarda bir incelme var. Çünkü yakın yerlerdeki Kandıra'daki veya Bayraktar'daki ekim yerlerinden gelen salatalık domateslerde ucuzlama var. Ancak esnaf da vatandaş da iktidarın hiçbir yetkilisinin pazarda göremiyor. İsyandalar. Değişimin hemen yapılması noktasında herkes hem fikir.”

FİYATLAR CEP YAKIYOR

CHP’li heyetin pazarda yaptığı 345 TL harcamanın listesi ise şöyle;

1,5 kilo taze fasülye – 20 TL

1 kilo dolmalık biber – 15 TL

2 kilo kabak – 7 TL

5 kilo patates – 50 TL

4 kilo soğan – 30 TL

2 kilo patlıcan – 20 TL

2 kilo domates – 20 TL

1 kilo sivri biber – 25 TL

2 kilo salatalık – 10 TL

1 kilo kızartmalık biber – 11 TL

Limon – 10 TL

2 kilo ıspanak – 30 TL

3 adet roka – 4 TL

Taze soğan – 5 TL

Dereotu – 4 TL

Kıvırcık – 7 TL

Maydanoz – 3 TL

Semiz otu – 7 TL

1 adet karpuz – 25 TL,

2 kilo havuç – 12 TL

6 adet mısır – 20 TL

2 kilo domates – 10 TL

Toplam 345 TL

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