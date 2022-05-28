Pençe-Kilit bölgesinde, 18 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB’den yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK’lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!” denildi.

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