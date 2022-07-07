Pençe-Kilit Harekatı’nda P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca şehit oldu

MSB, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 3 askerin yaralandığını duyurdu. Yaralı askerlerden P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Yaralılarımızdan P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR’DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter’daki hesabından paylaşılan mesajda, “Kahraman silah arkadaşımız, 07 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” denildi.

KONYA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca’nın şehit olduğu haberi, Konya’nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi’nde yaşayan babası Bayram ve annesi Yasemin Koca’ya askeri yetkililer tarafından verildi. Koca çifti acı haberle gözyaşlarına boğulurken, eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

BAYRAM TATİLİNE GELECEKMİŞ

1i kız, 3 kardeşten biri olan Şehit Muhammed Mustafa Koca’nın ailesiyle en son 3 gün önce görüştüğü ve Kurban Bayramı tatiline geleceğini söylediği belirtildi. 1 yıllık nişanlı olan şehit Koca’nın yıl sonuna doğru da düğün yapmayı planladığı ifade edildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca’nın cenazesinin, bugün mahallede toprağa verilmesi bekleniyor. (DHA)

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