Pençe Kilit Operasyonu bilançosu: 76 terörist, 150 mağara, 700 EYP…

Yaklaşık bir ay önce Irak’ın kuzeyinde terörist hedeflere yönelik olarak başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'yla ilgili bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli Savunma Bakanlığı’nca 17 Nisan 2022 tarihinde Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik olarak, kara ve hava unsurlarının müşterek hareketi ile başlatılan Pençe Kilit Operasyonu birinci ayına yaklaştı. Operasyon dahilinde bugüne kadar 76 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜT BÜYÜK DARBE ALDI

Bugüne kadar teröristlere ait 150'nin üzerinde mağara, sığınak tahrip, 700'ün üzerinde el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi. Öte yandan istihbarat raporları ve telsiz konuşmalarında da yer alan ifadelerde; terör örgütünün panik halinde olduğu, Pençe Kilit Operasyonu ile ağır bir darbe aldığı da kaydedildi.

Pençe Kilit Operasyonu'nu kuvvet komutanları ile Hava Kuvvetleri Karargahı'ndan takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 18 Nisan 2022 tarihinde, şunları söylemişti:

“Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe Kilit Operasyonu'nu başlatmıştır. Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi.”

İlginizi Çekebilir Bakan Akar: Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor