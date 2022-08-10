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Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerce açılan taciz atışı sonucunda, Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu.

Yayınlanma: 16:18 - 10 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bugün bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mahsun Şimşek şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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