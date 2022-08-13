Pençe-Kilit operasyonundan acı haber: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu Siirt-Şirvan nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer BAĞRA, şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Siirt Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu. Açıklamanın devamında şöyle denildi:

* Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Hemşehrimiz Piyade Teğmen Ömer Bağra'ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.

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