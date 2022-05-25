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Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ‘çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek.” (İHA)

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