Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Mertcan Avcı tahliye edildi

Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten' tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verildi.

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Mertcan Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten ağırlaştırılmış müebbet istemi ile dava açılmıştı.

Hazırlanan iddianame Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi yeni delilerin iddianamede yer almadığı gerekçesiyle iddianameyi iade etmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamenin iadesine itiraz etti ve dosya Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İADE KARARINI KALDIRDI

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede gerekli delillerin bulunduğunu belirterek, dosyayı tekrar 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndererek iade kararını kaldırdı.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iki dosyanın birleştirilmesine ve yeni bir delil bulunmaması nedeniyle Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verdi.

Mahkemenin tahliye kararında, “Sanık Mertcan Avcı'nın üzerine atılı suç yönünden dosyadaki mevcut delil durumu, daha önce mahkememizin aynı delil durumu ile sanığın tutuklanmasına ilişkin taleplerin mahkememizce reddine karar verilmiş olması, dosyada toplanması gereken sanığın etki edebileceği delil bulunmaması dikkate alındığında (itiraz yolu açık olmak üzere) tahliyesine” denildi. İHA

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