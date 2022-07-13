PKK, 247 çocuğu zorla örgüte kattı

Birleşmiş Milletler’in hazırladığı çocuk savaşçılar raporuna göre, terör örgütü PKK/YPG 2021’de en az 247 çocuğu esir alarak zorla çatıştırdı. Örgüt aynı yıl 73 çocuğu öldürdü.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan “2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar” raporu, bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de işlediği savaş ve insanlık suçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre, örgütün Suriye'de faaliyet gösteren farklı kolları 2021 yılı boyunca toplam en az 247 çocuğu esir alarak zorla çatışma sahasına sürmeye başladı. Örgütün aynı yıl sadece Suriye topraklarında düzenlediği saldırılarda ise en az 73 çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Terör örgütü, Suriye'de işgal ettiği topraklarda 2021 yılında en az 49 çocuğu da farklı bahanelerle hapse attı. Rapora göre ülkede geçen yıl yaşanan 45 okul ve hastane saldırısından 12'si de bölücü terör örgütü tarafından düzenlendi.

1296 ÇOCUK BU DURUMDA

BM raporuna göre, Suriye'de birçok silahlı örgüt, çocukları zorla savaştırıyor. Ülkede en az 1296 çocuk savaşçı olduğu tahmin ediliyor. Bunların en az 1285'inin de sıcak çatışmalara katıldığı belirlendi. Ülkede 2021'de savaş nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı ise en az 898 olarak tespit edildi.