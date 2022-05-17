PKK finansörlerine 6 ilde eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

PKK’ya finansörlük yaptığı belirlenen kişilere yönelik Mersin merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Ali Ekber ŞEN

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PKK terör örgütüne maddi destek sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların örgütün faaliyetlerinde kullanmak üzere finansörlük yaptığı belirlendi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma ve MASAK analiz raporlarının incelenmesi sonucunda neticesinde Mersin, Ankara, Yozgat, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye’de bazı şahısların terör örgütüne finansal destek sağladıkları tespit saptandı.

6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bir süre devam eden teknik takip işlemlerinin sonuçlanmasıyla 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan zanlıların temin edilen paranın örgütsel faaliyetlerde kullandıkları, etkisiz hale getirilen ya da yaralanan terör örgütü mensuplarına yardım yapılması amacıyla PKK'nın Avrupa'da yapılanması bulunduğu ülkeler ile uluslararası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkelere yüksek işlem hacimli para transferi yaptıkları ortaya çıktı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan zanlılarla ilgili işlemlerin devem ettiği bildirildi.

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