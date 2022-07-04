MİT’ten PKK’nın üst düzey yöneticine nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, Rakka’nın Tel El Samen bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonda terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi Mizgin Kobani kod adlı Siham Müslim’i etkisiz hale getirdi. Ayrıca PKK-HPG konseyinin üyesi 'Berfin Nurhak' kod adlı terörist MİT tarafından öldürüldü.

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Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Mizgin Kobani kod adlı Siham Müslim'in Münbiç'e korumalarıyla hareket edeceği bilgisi üzerine MİT Dış Operasyonlar Başkanlığı ekipleri operasyon için harekete geçti.

İstihbarat birimlerinin yerel saha unsurlarından ve değişik kaynaklardan edindiği bilgiler üzerine Siham Müslim'in içinde bulunduğu araç önceki gün sinyal takibiyle izlemeye alındı. Yanındaki iki korumasıyla birlikte yerel Arap kıyafetleriyle sivil görünüm verip zırhlı araçla Rakka'dan hareket eden Müslim'in aracı saniye saniye takip edildi.

RUSLARIN ÇEKİLDİĞİ KONTROL NOKTASINDA VURULDU

Kendilerine sivil köylü görüntüsü veren teröristlerin bulunduğu araç özellikle sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarından uzaklaşınca operasyon için düğmeye basıldı. Geçen yıl Rus askeri güçlerinin çekildiği Rakka'ya bağlı Tel El Samen ile Rakka'nın kuzeyindeki PKK işgali altındaki Ayn İssa kasabaları arasındaki bölgede yer alan araç kontrol noktasında yavaşlayan araç, SİHA ile gerçekleştirilen nokta operasyonla tam isabetle vuruldu. Siham Müslim içinde bulunduğu araçta iki korumasıyla birlikte öldürülürken, aracı kullanan kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Kadın terörist ana omurgasını sözde Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) oluşturduğu terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısının tepe isimleri arasında yer alıyordu.

ÜÇ ASKERİN KATİLİ ÇIKTI

Terörist Siham Müslim'in PKK'nın Suriye'deki silahlı kadın yapılanması YPJ'nin de sözde Askeri Konsey üyesi olarak biliniyordu. Terörist Müslim'in Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn İlçelerine düzenlenen Barış Pınarı harekâtında da 3 askerin şehit edildiği hain saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

16 Ocak 2020 günü bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir, Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit olmuştu. Terörist Müslim'in Halep ve ilçelerinde de ABD ve Rusya'nın desteğiyle IŞİD'li teröristlerle çok sayıda çatışmalara katıldığı kaydedildi.

LEGAL GÖRÜNÜMLÜ ÖRGÜTLERDEN BM ÖNÜNDE PROTESTO

Siham Müslim'in öldürüldüğü operasyonun ardından terör örgütü PKK'nın Suriye'deki siyasi uzantısı PYD'ye bağlı legal görünümlü örgütler Kamışlı'da Birleşmiş Milletlere ait bina önünde protesto gösterisi düzenledi.

PKK'lı Halef Davud, Türkiye'nin gerçekleştirdiği hava harekâtlarından dolayı tedirgin olduklarını belirterek, Türkiye'nin PKK işgali altındaki Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik hava harekâtlarına karşı hava sahasının uçuşa yasak bölge haline getirilmesi için garantör olmak için BM'nin girişimlerde bulunmasını istedi.



BERFİN NURHAK ÖLDÜRÜLDÜ

MİT, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyinin üyesi ‘Berfin Nurhak’ kod adlı terörist Hanım Demir’i, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da etkisiz hale getirdi.

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