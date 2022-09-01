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PKK operasyonunda; 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen PKK operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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PKK operasyonunda; 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturmada İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Salı günü 8 ilçedeki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde dijital materyal ve para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2si serbest bırakılırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlemlerine başlandı, 4 şüpheli ise tutuklandı. (DHA)

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