PKK ve JİTEM itirafçısı Aygan’ın iadesi bu kez yeni ismiyle istendi

Terör örgütü PKK’dan ayrıldıktan sonra itirafçı olup jandarma istihbarat elemanı olarak faaliyet yürüten ve birçok jandarma görevlisi hakkında İsveç’te itiraflarda bulunan Abdulkadir Aygan hakkında yeniden iade talepnamesi düzenlendi.

Özgür CEBE

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Türkiye'nin NATO üyeliği için İsveç ve Finlandiya'ya, suçluların iadesiyle ilgili verdiği koşullu desteğin ardından gözler iki ülkede barınan terör suçlularına çevrildi. Musa Anter cinayeti başta olmak üzere Güneydoğu'da işlenen çok sayıda faili meçhul cinayetlerle ilgili rütbeli jandarma görevlileri hakkında, sığınmacı olarak gittiği İsveç'te itiraflarda bulunan Abdulkadir Aygan'la ilgili 2009-2012 yıllarında üç kez iade talebinde bulunuldu.

Diyarbakır Özel yetkili Başsavcılığınca düzenlenen iade talepnameleri Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildi. Aygan'ın Güneydoğu'da işlenen faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Türkiye'de sorgulanıp yargı önüne çıkarılması, hakkında gıyabi tutuklu olarak dava açıldığı için iade edilmesi istendi.

“BİZDE ABDULKADİR AYGAN DİYE BİRİ YOK”

İsveç makamları üç ayrı iade talebini çeşitli gerekçelerle reddetti. İsveç, Aygan'la ilgili Türkiye'nin TCK'nın ilgili maddelerindeki çelişkilerine atıfta bulunmuştu. Diyarbakır Başsavcılığı, Abdulkadir Aygan'ın iadesini yeni TCK'nın 302/1 maddesini düzenleyen “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçundan istemişti. Buna karşı İsveç yüksek yargı makamları cevap olarak, “İade talebiniz çelişkilerle dolu.

302. madde ülkenizde PKK'lıların yargılanmış olduğu sevk maddesidir. Abdulkadir Aygan'ı, Musa Anter'in katil zanlısı olmaktan iadesini istiyorsanız, neden 302. madde kapsamında talep ediyorsunuz. Bu kişiyi PKK'lı olarak mı, yoksa JİTEM elemanı olarak mı istiyorsunuz” diye sormuştu.

KIRMIZI BÜLTEN FORMU İPTAL OLMUŞTU

Başsavcılık bu kez Musa Anter'in öldürüldüğü 20 Eylül 1992 tarihinde eski TCK'nın yürürlükte olduğunu ve cinayet zanlısı Abdulkadir Aygan'ın bu olayı PKK adına gerçekleştirmediği için eski TCK'nın 450. Maddesini düzenleyen “Kasten adam öldürmek” suçundan yeniden iadesini talep etti.

İsveç bu kez de “Ülkemizde Abdulkadir Aygan adında kimse yok, talep ettiğiniz kişinin kimlik bilgileri kayıtlarımıza göre Aziz Turan'dır” denilerek talebi geri çevirmiş, hakkındaki kırmızı bülten formu da iptal edilmişti.

‘SORU GÖNDERİN’ DEDİLER NORVEÇ DİLİ DEĞİL DİYE İADE ETTİLER

Adalet Bakanlığı bu kez de iki Cumhuriyet savcısını Aygan'ın ifadesini almak için İsveç'e göndermek istemiş, ancak “Bizim ülkemizde sorgu yapmanız doğru değil” denilerek “Sorularınızı gönderin, biz sorup size gönderelim” denildi. Faili meçhul cinayetler ve gözaltında kayıp iddialarıyla ilgili 70 soru hazırlanıp Aygan'ın cevaplaması için İsveç'e gönderildi. İsveç bu kez de, “Sorularınız Norveç dilinde değil.

Türkçe dilinde kabul edemeyiz. Konunun ciddiyetinin anlaşılması bakımından Norveç dilinde göndermenizi rica ederiz” diyerek soruları Adalet Bakanlığına iade etti. Son olarak da, “Musa Anter cinayetinin faili olduğuna dair yeterli kanıtınız yok” denilerek iade talebi geri çevrildi. Oysa Abdulkadir Aygan, Anter cinayetini tüm ayrıntılarıyla itiraf etmiş ve onun itiraflarıyla soruşturma şekillendikten sonra olayın faili olmakla suçlanan Hamit Yıldırım tutuklanmıştı.

GÜNCELLENEN TALEPNAME İSVEÇ MAKAMLARINA İLETİLDİ

Abdulkadir Aygan'ın itirafçı olduktan sonra İçişleri Bakanlığı oluruyla tanık koruma kanunu kapsamında Vatandaşlık ve Nüfus Genel Müdürlüğünce kimlik bilgilerinin tümden değiştirildiği, Abdulkadir Aygan olan adının Aziz Turan olarak değiştirilmiş olması nedeniyle hakkında yeniden iade talepnamesi hazırlandı.

Güncellenen iade talepnamesinde itirafçı zanlı, bu kez Aziz Turan adıyla İsveç makamlarından talep edildi. İsveç makamlarına güncellenerek sunulan iade talepnamesinde, Aygan'ın, 1979 yılında PKK'ya katıldığı, 1985 yılında Siirt’te silahıyla güvenlik güçlerine teslim olduğu, verdiği bilgilerle 4 PKK'lının ölü, 12 PKK’lının sağ ele geçirilmesi üzerine pişmanlık yasasından yararlandırılarak 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, 1990 yılında cezaevinden çıktıktan sonra İçişleri Bakanlığı’nın oluruyla kendisi ve ailesinin kimlik bilgilerinin değiştirilerek Aziz Turan adını aldığı bilgisi yer aldı.

Nüfus kaydının Şanlıurfa Suruç'tan Malatya iline alındığı, ancak kimlik bilgilerinin değiştirilmesini basın ve yayın organlarında deşifre edip terör örgütü PKK kontrolünde İsveç'e gidip burada iltica talebinde bulunduğu anlaşıldığından 5 Nisan 2006'da yine bakanlığın oluruyla hakkındaki koruma tedbirinin kaldırıldığı bilgisi yer aldı. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı kayıtlarına göre, adı geçenin Aziz Turan adıyla askeri personel olup, görevden çıkarıldığı yer alıyor. Gözler İsveç resmi makamlarının vereceği karara çevrildi.

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