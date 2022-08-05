PKK’lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi. Böylece 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 68'e yükseldi.

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PKK’lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Irak’ta faaliyet yürüttükkeri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 68’e yükseldi.”

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