Abone Ol

PKK’lı terörist İstanbul’da yakalandı

Diyarbakır'da örgütsel dokümanlardan kimliği tespit edilen PKK'lı terörist Fırat S. İstanbul'da yakalandı.

Yayınlanma: 10:32 - 07 Eylül 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
PKK’lı terörist İstanbul’da yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Haziran’da Lice’nin Mehmedil mezrasında PKK’lı teröristlerin barındığı değerlendirilen bölgede çalışma yaptı.

Terör örgütü üyelerine ait dokümanlar ele geçiren jandarma ekipleri, PKK/KCK üyesi terörist Seyit Dilsöz kod adlı Fırat S.’ye ait bilgilere ulaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin çalışmasıyla PKK’lı terörist Fırat S.’nin İstanbul’da olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Fırat S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

PKK'lı terörist canlı bomba yeleğiyle yakalandı İlginizi Çekebilir PKK'lı terörist canlı bomba yeleğiyle yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
bomba canlı Diyarbakır Emniyet istanbul mahkeme PKK Suriye Terör terör örgütü terörist