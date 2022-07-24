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PKK’lı terörist Şahin Tekintanğaç etkisiz hale getirildi

MİT, PKK-YPG'nin Kobani sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç'ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yayınlanma: 09:44 - 24 Temmuz 2022 Güncellenme:
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PKK’lı terörist Şahin Tekintanğaç etkisiz hale getirildi

MİT, yurt içindeki faaliyetleri nedeniyle uzun süredir aranan ‘Kendal Ermeni’ kod adlı, PKK’nın Kobani sorumlusu Şahin Tekintanğaç’ı 20 Temmuz’da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Tekintanğaç’ın, uzun yıllar Ağrı, Kars, Bilgöl, Bitlis bölgelerinde terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi. Öte yandan Suriye’ye yönelik muhtemel sınır ötesi harekat öncesi; terör örgütü için stratejik öneme sahip Aynularab (Kobani) bölgesinde yapılan bu operasyonun büyük etki yarattığı belirtildi.

Ayrıca operasyonun muhtemel harekat öncesi terör örgütündeki çözülmeleri hızlandıracağı güvenlik kaynaklarınca değerlendirildi.

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