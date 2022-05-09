PKK’nın Ağrı-Kars kanadı çökertildi

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda yeraltına kazılan bir tünel içinde gizlendikleri tespit edilen 11 terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Özgür CEBE

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca “Eren Kış 9 Şehit Jandarma Astsubay Emre Dokumacı” adı verilen operasyonda sözde Serhat Eyaleti yapılanmasını oluşturan 11 kişilik terörist grubun Y harfi şeklinde 100 metre uzunluğundaki bir tünelde gizlendikleri belirlendi.

Sinyal alınan bölgede sismik dinleme cihazlarıyla 80 gün süren amansız takip sonucu bu sabah saatlerinde teröristlerin bulunduğu nokta tespit edildi. Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1592 personelin katıldığı operasyona havadan İKU, SİHA ve Atak taarruz helikopterleri de destek verdi.

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Teröristler teslim ol çağrılarına yoğun ateşle karşılık verince bölgeye helikopter ve uçaklar sevk edildi. Teröristlerin bulunduğu bölge yoğun biçimde bombalanınca mağaranın bulunduğu kayalık alan yerle bir oldu. Ağrı ve ilçelerinden buraya getirilen iş makinaları ve kepçelerle moloz ve hafriyatlar çıkarıldıktan sonra terörist cesetlerine ulaşıldı.

Parçalanmış cesetler helikopterle sarp kayalık bölgeden alınarak kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na sevk edilirken, teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat, uzaktan kumandalı bomba ve yüklü miktarda yaşam ve tıbbi malzemeler ele geçirildi. Teröristlerin Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars kırsalını içine alan sözde Serhat eyaleti yapılanmasında yer aldıkları, bazı teröristlerin İçişleri Bakanlığı’nın 5 ayrı renk kategorisinde aradığı, Çemçe-Madur Dağı ile Sinek Yaylası sorumlularının da bu grubun içinde yer aldığı öğrenildi.

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