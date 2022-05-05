PKK’nın alıkoyduğu iki ABD’li ve bir İngiliz kurtarıldı

Terör örgütü PKK’nın sosyal medya hesapları üzerinden iletişim kurup IŞİD’e karşı savaşma gerekçesiyle kandırıp terör örgütü saflarında alıkoyduğu ABD ve İngiltere vatandaşı 3 kişi bölgesel Kürt yönetimine bağlı güçlerin de katkısıyla kurtarılarak Irak’ın kuzeyindeki konsolosluklara teslim edildi. Terör örgütü PKK, Irak’ın Sincar bölgesinde YBŞ adı altında silahlı bir yapılanma dahilinde sözde özerk yönetim ilan etmiş ve Irak merkezi hükümetiyle de zaman zaman çatışmaya girmişti.

Özgür CEBE

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Terör örgütü PKK, Suriye ve Irak'ta IŞİD'le mücadele söylemiyle bünyesine kattığı yabancı uyruklu militanlarla başta ABD ve AB üyesi ülkelerin sempatisini ve desteğini kazanmaya çalışırken, son olarak sosyal medya üzerinden iletişime geçilerek kandırılıp Sincar'da PKK saflarına dahil edilen 3 yabancı uyruklu bölgesel Kürt yönetiminin de girişimleriyle terör örgütünün elinden kurtarıldı.

KATILDIKLARINA PİŞMAN OLDULAR

Amerikalı Vincent Mart, Jean DeVola ve İngiliz Emer Edwards, IŞİD'e karşı savaşmak için terör örgütünün yurtdışındaki legal görünümlü yapılanmalarıyla sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçtikleri bildirildi. Bu kişilerin kandırılarak Irak'ın kuzeyine gönderildikleri, burada kendilerini karşılayan kuryeler aracılığıyla da Sincar bölgesine götürüldükleri belirtildi. Sincar'da PKK'nın YBŞ adlı silahlı yapılanmasına dahil edilen üç yabancının bir süre sonra pişmanlık duyarak geri dönmek istedikleri, ancak terör örgütünün buna izin vermediği kaydedildi.

AYRILMAK İSTEYİNCE PKK TARAFINDAN HAPSEDİLDİLER

Üç yabancının, terör örgütünün faaliyetlerinin aslında IŞİD'le mücadaleden ziyade bölgede askeri üssü bulunan Türk güvenlik güçleri ile Irak ordusuna karşı olduğunu görünce savaşcı olmaktan vazgeçince PKK'lılar tarafından hapsedildiği belirtildi.

Kaçma girişiminde bulunan yabancılar daha sonra yakalanınca bu kez aileleleri üzerinden bölgesel yönetimle irtibat kuruldu. Üç yabancının da terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılarak Erbil'e götürüldüğü, burada kendi ülkelerinin konsolosluklarına teslim edildikleri, ikisi ABD biri İngiliz üç yabancının buradaki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

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